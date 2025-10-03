Португальский журналист: «Судаков будет ключевым игроком в этой Бенфике»

Футбольный аналитик и комментатор Бруну Франсиску оценил перспективы украинского полузащитника Георгия Судакова в лиссабонской «Бенфике».

«Мне кажется, что Судаков – это игрок центра поля, игрок, который любит опускаться глубже. Он – не номер 10, как, например, Жоау Фелиш. Фелиш – это скорее номер 9, игрок, который любит играть близко к нападающим, любит играть между линиями соперника. Судаков же любит воздействовать на игру, действуя несколько глубже, позиционируя себя как номер 8, но более атакующий.

Судаков, если будет играть в центре, всегда будет обладать большей способностью влиять на игру «Бенфики», он сможет продемонстрировать свою способность управлять игрой с помощью передач. Также это игрок, который может пройти мимо одного, двух или трех соперников, не являясь супервиртуозом, но обладающий этой способностью.

А еще есть его проходы в штрафную и удар, благодаря которому он в конце концов уже забил несколько голов за «Бенфику». Если он будет играть влево, то потеряет влияние на игру «Бенфики» и не сможет продемонстрировать весь свой потенциал. Я думаю, что Судаков будет ключевым игроком в этой Бенфике. Надо только поставить его на верную позицию. И я не думаю, что он покажет свою лучшую игру, если будет действовать на левом фланге», – сказал Франсиску в эфире A Bola TV.

Ранее Жозе Моуриньо кратко оценил игру Судакова