Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Ультрас гнали нас вперед, когда матч еще не начался»
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 16:28 |
124
0

Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Ультрас гнали нас вперед, когда матч еще не начался»

Полузащитник «Кривбасса» рассказал о поддержке ультрас на матче с «Кудровкой»

06 октября 2025, 16:28 |
124
0
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Ультрас гнали нас вперед, когда матч еще не начался»
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

В поединке восьмого тура УПЛ «Кривбасс» при поддержке родных трибун со счетом 3:1 обыграл «Кудровку». Результат поединка прокомментировал полузащитник криворожского клуба Егор Твердохлеб.

«Игра оказалась интересной. Хочу поблагодарить наших ультрас. Очень приятно играть с такой поддержкой. Они и нас заряжают, и заряжают весь стадион. Я надеюсь, что это будет продолжаться, и наши ультрас будут поддерживать нас каждую игру. Чтобы мы бежали вперед, забивали еще больше голов и приносили им радость. Поэтому за это им особое спасибо. А по игре, хорошо что мы смогли победить, взять важные три зачетных балла и держаться наверху турнирной таблицы.

Повлияла ли поддержка ультрас на то, что забил в первом тайме? В том числе, сто процентов. Они поддерживали нас с первой минуты. Даже когда матч еще не начался, они уже гнали нас вперед, давали нам эмоции. Это сыграло свою роль. Ощущается их поддержка. Мы взяли высокий темп игры и держали его весь первый тайм. В начале второго тайма немного подсели. Возможно, команда соперника начала больше давить на нас. Хорошо, что нам удалось на контратаке забить второй мяч, и упростило нам задачу. Ну и третий гол уже поставил точку в этой игре.

Какая атмосфера в раздевалке? Всегда приятная атмосфера после таких игр, после того, как есть результат. Все довольны. Тренер дал четыре дня выходных. Поэтому будет время восстановиться, переключиться психологически, побыть с семьей, и уже приступать к новым играм. У нас два выезда непростых, это Рух и Динамо. И чтобы держаться наверху турнирной таблицы, нам в каждой игре нужно выходить и играть на победу», – сказал Егор Твердохлеб.

По теме:
Стало известно, что президент ЛНЗ сказал игрокам после победы над Шахтером
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Если хочешь побеждать, то делаешь ставку на атаку»
ЛНЗ сыграет контрольный матч против клуба УПЛ 12 октября
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Кудровка Егор Твердохлеб
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Ромы: «Довбик – молодой, этот период для него будет нелегким»
Футбол | 06 октября 2025, 16:21 2
Легенда Ромы: «Довбик – молодой, этот период для него будет нелегким»
Легенда Ромы: «Довбик – молодой, этот период для него будет нелегким»

Амантино Мансини поделился мнениями касательно украинца

В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
Футбол | 06 октября 2025, 06:53 17
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила

Украинский футболист пока отстранен от футбола

Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Футбол | 06.10.2025, 08:52
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
СМИ назвали вероятность, с которой Шахтер станет чемпионом Украины
Футбол | 06.10.2025, 16:29
СМИ назвали вероятность, с которой Шахтер станет чемпионом Украины
СМИ назвали вероятность, с которой Шахтер станет чемпионом Украины
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Бокс | 06.10.2025, 07:59
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 18
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 7
Бокс
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 4
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
04.10.2025, 16:21
Теннис
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
04.10.2025, 23:27 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем