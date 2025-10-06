Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Ультрас гнали нас вперед, когда матч еще не начался»

В поединке восьмого тура УПЛ «Кривбасс» при поддержке родных трибун со счетом 3:1 обыграл «Кудровку». Результат поединка прокомментировал полузащитник криворожского клуба Егор Твердохлеб.

«Игра оказалась интересной. Хочу поблагодарить наших ультрас. Очень приятно играть с такой поддержкой. Они и нас заряжают, и заряжают весь стадион. Я надеюсь, что это будет продолжаться, и наши ультрас будут поддерживать нас каждую игру. Чтобы мы бежали вперед, забивали еще больше голов и приносили им радость. Поэтому за это им особое спасибо. А по игре, хорошо что мы смогли победить, взять важные три зачетных балла и держаться наверху турнирной таблицы.

Повлияла ли поддержка ультрас на то, что забил в первом тайме? В том числе, сто процентов. Они поддерживали нас с первой минуты. Даже когда матч еще не начался, они уже гнали нас вперед, давали нам эмоции. Это сыграло свою роль. Ощущается их поддержка. Мы взяли высокий темп игры и держали его весь первый тайм. В начале второго тайма немного подсели. Возможно, команда соперника начала больше давить на нас. Хорошо, что нам удалось на контратаке забить второй мяч, и упростило нам задачу. Ну и третий гол уже поставил точку в этой игре.

Какая атмосфера в раздевалке? Всегда приятная атмосфера после таких игр, после того, как есть результат. Все довольны. Тренер дал четыре дня выходных. Поэтому будет время восстановиться, переключиться психологически, побыть с семьей, и уже приступать к новым играм. У нас два выезда непростых, это Рух и Динамо. И чтобы держаться наверху турнирной таблицы, нам в каждой игре нужно выходить и играть на победу», – сказал Егор Твердохлеб.