Испания
06 октября 2025, 13:58 | Обновлено 06 октября 2025, 13:59
ФОТО. Отдых не удался. Как Рафинья следил за разгромом Барселоны

Бразилец перед матчем установил огромный экран

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья, находящийся в лазарете из-за травмы, не прошел мимо гостевого матча своей команды против «Севильи» в восьмом туре Ла Лиги.

Футболист установил в своем саду огромный экран, отдыхал в бассейне и надеялся наблюдать, как его команда уверенно возьмет три очка.

Однако, несмотря на статус лидера, «Барселона» потерпела унизительное поражение в Севилье – каталонцы проиграли со счетом 1:4.

Вероятно, отдых Рафиньи был испорчен, ведь вингеру пришлось наблюдать неудачное выступление своих партнеров на таком большом экране.

Барселона Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига Севилья - Барселона Рафинья Диас фото травма
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
