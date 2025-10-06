ФОТО. Отдых не удался. Как Рафинья следил за разгромом Барселоны

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья, находящийся в лазарете из-за травмы, не прошел мимо гостевого матча своей команды против «Севильи» в восьмом туре Ла Лиги.

Футболист установил в своем саду огромный экран, отдыхал в бассейне и надеялся наблюдать, как его команда уверенно возьмет три очка.

Однако, несмотря на статус лидера, «Барселона» потерпела унизительное поражение в Севилье – каталонцы проиграли со счетом 1:4.

Вероятно, отдых Рафиньи был испорчен, ведь вингеру пришлось наблюдать неудачное выступление своих партнеров на таком большом экране.

