Будет ли Европейская Суперлига? Все попытки раскола от УЕФА провалились

Футбол всегда был полон драмы на поле. Но не меньше интриг разворачивалось и за его пределами – в битвах за деньги, телевизионные права и власть.

На протяжении десятилетий самые влиятельные клубы Европы неоднократно пытались выйти из-под контроля УЕФА и создать собственную Европейскую Суперлигу (ESL). Некоторые из этих идей были близки к реализации, другие рассыпались почти мгновенно. Однако все они оставили след в истории.

Конец 1980-х. Первая идея Суперлиги от Берлускони

В 1987–88 годах владелец Милана Сильвио Берлускони при поддержке президента Реала Рамона Мендосы и руководителя Рейнджерс Дэвида Холмса предложил первую концепцию настоящей Европейской Суперлиги.

Суть была проста: вместо кубковой системы – регулярный чемпионат, где гранды встречались бы между собой чаще. Это означало бы больше зрелищных матчей, стабильные телевизионные доходы и меньший риск раннего вылета.

УЕФА выступил категорически против, пригрозил санкциями. Клубы отступили. Вместо этого УЕФА реформировал собственный турнир: в сезоне 1991/92 в Кубке чемпионов появился групповой этап, а с 1992 года он получил новое название – Лига чемпионов.

Лига чемпионов стала главным турниром УЕФА. Топ-клубы получили больше матчей и доходов. Конфедерация сохранила контроль, усвоив идеи потенциальных бунтовщиков.

Начало 1990-х. Большая пятерка и рождение Премьер-лиги

В конце 1980-х английский футбол переживал кризис. Катастрофы на стадионах Эйзель (1985) и Хиллсборо (1989), хулиганизм и устаревшая инфраструктура испортили его репутацию. Кроме того, английские клубы были отстранены от еврокубков с 1985 по 1990 год.

На этом фоне телевизионные доходы начали резко расти. Но по старой системе Футбольной лиги они распределялись между всеми 92 клубами. Поэтому гранды (Манчестер Юнайтед или Ливерпуль) получали почти столько же, сколько команды нижних дивизионов.

В октябре 1990 года представители 5 ведущих клубов (Арсенал, Эвертон, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм) встретились с директором ITV Грегом Дайком. Идея – создать новую лигу, где топ-клубы получали бы большую часть теледоходов.

Футбольная ассоциация Англии поддержала задумку. В 1991 году было подписано соглашение основателей, а уже в 1992 году стартовала Премьер-лига с огромным контрактом с BSkyB и BBC.

Клубы начали сами контролировать телевизионные доходы. Доходы выросли до невиданных масштабов. Английская Премьер-лига стала самой богатой в мире. Этот пример показал, что угроза отделения может заставить власть идти на уступки.

1996–1998. Проект Media Partners

Итальянская компания Media Partners предложила грандиозный план: около 36 клубов в пирамидальной системе с повышением и понижением, постоянные основатели и участники по спортивному принципу; централизованные телевизионные права.

УЕФА и ФИФА пригрозили клубам запретить участие во всех официальных турнирах. Экономические прогнозы оказались нереалистичными, и клубы быстро вышли из проекта. УЕФА в ответ расширил Лигу чемпионов до 32 участников (1999 год).

В ЛЧ стало больше клубов и матчей – больше денег. Начался официальный диалог между УЕФА и клубами – сначала через European Club Forum (2002), а затем European Club Association (ECA, 2008).

Апрель 2021 года. Европейская Суперлига, которая просуществовала 48 часов

Это была самая масштабная и громкая попытка. К концу 2010-х топ-клубы Европы вновь начали требовать больше гарантий и доходов. В 2009 году Флорентино Перес уже намекал на создание закрытой Суперлиги. В 2018 году Football Leaks опубликовали документы с планом 16-клубного турнира. В 2020 году появились слухи о поддержке проекта ФИФА.

В апреле 2021 года все стало реальностью: 12 клубов (6 английских, 3 испанских и 3 итальянских) объявили о создании ESL. Но через 48 часов проект распался.

Фанаты протестовали, политики угрожали санкциями, УЕФА пригрозил запретами, а Футбольная ассоциация Англии – исключением клубов из национальных турниров. Под этим давлением все английские клубы вышли из проекта.

Последствия были следующими. Премьер-лига приняла новые правила против таких клубов-нарушителей. Клубы заплатили штрафы на 22 млн фунтов стерлингов. Дальнейшие попытки караются штрафом до 25 млн и вычитанием 30 очков.

В долгосрочной перспективе УЕФА реформировал Лигу чемпионов по швейцарской системе (с сезона 2024/25): 36 участников, больше матчей, больше доходов – все то, к чему стремилась ESL.

Декабрь 2023 года. Вторая попытка компании A22 после решения суда ЕС

После того как Суд Европейского Союза признал монополию УЕФА ограничительной, компания A22 Sports, стоящая за ESL, попыталась снова. На этот раз проект имел вид открытой лиги с 64 мужскими и 32 женскими командами, с квалификацией по спортивному принципу.

Юридически ESL выиграла дело – УЕФА и ФИФА не могут запретить ее создание. Однако фактически в проекте остались только Реал и Барселона. Остальные топ-клубы дистанцировались. Болельщики также продолжают выступать категорически против, а позиция УЕФА остается неизменной.

Все попытки раскола провалились

Были и другие попытки. В 1999–2001 годах планировалась Атлантическая лига: средние клубы (вроде Аякса, Порту и Селтика) хотели создать общий турнир, чтобы сократить разрыв с грандами. Идею заблокировал УЕФА. В 2016 году – кулуарные переговоры пяти крупных английских клубов с промоутером Чарли Стилитано. Дальше разговоров дело не пошло, но давление на УЕФА возросло.

Каждая попытка создать Европейскую Суперлигу заканчивалась одинаково: возмущение фанатов, угрозы санкций от УЕФА и ФИФА, отказ клубов.

Но даже провалы меняли футбол. Премьер-лига доказала, что отделение может быть успешным. Реформы Лиги чемпионов стали прямым ответом на угрозу Суперлиги. Была введена швейцарская система в турнирах УЕФА с 2024 года с единой таблицей для 36 команд на стадии лиги в еврокубках.

Ни одна Суперлига не выжила – но большие клубы все равно добились своего: футбол в Европе навсегда изменился в их пользу.

