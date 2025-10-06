Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Глейкер МЕНДОСА: «Большая благодарность фанатам за невероятную поддержку»
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 11:42 |
166
0

Глейкер МЕНДОСА: «Большая благодарность фанатам за невероятную поддержку»

Легионер «Кривбасса» поделился впечатлениями о матче с «Кудровкой»

06 октября 2025, 11:42 |
166
0
Глейкер МЕНДОСА: «Большая благодарность фанатам за невероятную поддержку»
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

В поединке восьмого тура УПЛ «Кривбасс» на своем поле со счетом 3:1 обыграл «Кудровку». Результат поединка прокомментировал полузащитник криворожского клуба Глейкер Мендоса.

– Глейкер, сегодня ты оформил дубль. Расскажи о забитых голах.

– Что ж, я очень рад победе здесь, дома. И, конечно, голам, которые мне удалось забить. Это отлично, когда командная игра позволяет раскрыть индивидуальность. Я благодарен своим партнерам, тренерскому штабу, всем, кто поддерживал нас. То, как все сложилось, и сама победа дома – это действительно нечто особенное.

– Это была твоя первая игра при поддержке ультрас клуба, которые сегодня были просто безумны. Как атмосфера тебе на стадионе?

– Да, поддержка была невероятна. Если честно, сегодня было очень круто. Я искренне надеюсь, что они будут так заряжать нас в каждом домашнем матче. Конечно, бывает сложно, но когда есть такая энергетика на трибунах – возможно, все. Большое спасибо фанатам за эту невероятную поддержку.

– В каком настроении команда?

– В фантастическом. Когда вся команда, весь клуб празднует победу дома – это самое лучшее, что может быть. Все счастливы, и это вдохновляет.

– Кому ты посвятил забитые голы?

– На первом месте – Бог, потом моя семья, друзья, партнеры по команде. Я очень благодарен за то, что имею такую ​​поддержку, как они в своей жизни.

– Мы заметили новый образ – пирсинг. Сделал специально к матчу?

– Мне нравится такой стиль, и я ношу эти украшения уже несколько месяцев. Это просто часть меня.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Подолье получило техническое поражение в матче с Прикарпатьем
Гол Кудровки с центра поля, очередная ничья Динамо, Шахтер разгромлен ЛНЗ
ФОТО. Безумные эмоции. Что творилось в раздевалке ЛНЗ после погрома Шахтера
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Кудровка Глейкер Мендоса
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский нашел виновных в неудаче Динамо в матче с Металлистом 1925
Футбол | 06 октября 2025, 07:40 5
Шовковский нашел виновных в неудаче Динамо в матче с Металлистом 1925
Шовковский нашел виновных в неудаче Динамо в матче с Металлистом 1925

Киевляне сыграли вничью 1:1

Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити
Футбол | 06 октября 2025, 12:24 0
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити

Украинский хавбек провел на поле 73 минуты

Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Теннис | 05.10.2025, 15:59
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Футбол | 06.10.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Футбол | 06.10.2025, 09:21
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 17
Футбол
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
05.10.2025, 10:27 15
Футбол
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
04.10.2025, 15:59 4
Футбол
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
04.10.2025, 23:27 7
Футбол
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
МЕЙВЕЗЕР: «Вот кто лучший боксер всех времен, а второй – Флойд»
МЕЙВЕЗЕР: «Вот кто лучший боксер всех времен, а второй – Флойд»
04.10.2025, 22:30
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем