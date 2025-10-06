Глейкер МЕНДОСА: «Большая благодарность фанатам за невероятную поддержку»

В поединке восьмого тура УПЛ «Кривбасс» на своем поле со счетом 3:1 обыграл «Кудровку». Результат поединка прокомментировал полузащитник криворожского клуба Глейкер Мендоса.

– Глейкер, сегодня ты оформил дубль. Расскажи о забитых голах.

– Что ж, я очень рад победе здесь, дома. И, конечно, голам, которые мне удалось забить. Это отлично, когда командная игра позволяет раскрыть индивидуальность. Я благодарен своим партнерам, тренерскому штабу, всем, кто поддерживал нас. То, как все сложилось, и сама победа дома – это действительно нечто особенное.

– Это была твоя первая игра при поддержке ультрас клуба, которые сегодня были просто безумны. Как атмосфера тебе на стадионе?

– Да, поддержка была невероятна. Если честно, сегодня было очень круто. Я искренне надеюсь, что они будут так заряжать нас в каждом домашнем матче. Конечно, бывает сложно, но когда есть такая энергетика на трибунах – возможно, все. Большое спасибо фанатам за эту невероятную поддержку.

– В каком настроении команда?

– В фантастическом. Когда вся команда, весь клуб празднует победу дома – это самое лучшее, что может быть. Все счастливы, и это вдохновляет.

– Кому ты посвятил забитые голы?

– На первом месте – Бог, потом моя семья, друзья, партнеры по команде. Я очень благодарен за то, что имею такую ​​поддержку, как они в своей жизни.

– Мы заметили новый образ – пирсинг. Сделал специально к матчу?

– Мне нравится такой стиль, и я ношу эти украшения уже несколько месяцев. Это просто часть меня.