ЦУКАНОВ: «У меня есть цель – пробиться в состав первой команды Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» U-19 Виктор Цуканов рассказал о победе и двух забитых голах в ворота черкасского ЛНЗ U-19 в матче 8-го тура (3:0).

– Виктор, с победой! Поделись впечатлениями от поединка.

– Команда сыграла отлично и уверенно, не дав сопернику возможности создать опасность у ворот. При этом у нас было немало голевых моментов, которые следовало реализовать, однако, к сожалению, не все моменты удалось превратить в голы. По сравнению с прошлым годом состав ЛНЗ U-19 обновился и сейчас состоит из опытных исполнителей, поэтому мы соответствующим образом готовились к встрече, понимая, что они могут зацепиться за очки в случае потери нашей концентрации.

– В этом матче ты внес значительный вклад в победу, оформив дубль. Что для тебя значат эти голы, как влияют на твою уверенность в собственных силах?

– Конечно, голы влияют на мотивацию, особенно если это первые голы с начала чемпионата. И, конечно, хочется продолжать в том же духе. Первый гол удалось забить после розыгрыша: я разогнался перед штрафной, ударил, и мяч после рикошета попал в створ ворот. Второй гол также случился после розыгрыша: получил пас от Канте, и у меня сложилось впечатление, что забил словно в стиле Зидана. Эти голы посвятил своей девушке.

– Ты регулярно тренируешься с основной командой «Шахтера» и одновременно получаешь игровую практику в юношеском составе. Расскажи об этом опыте.

– Тренировки с первой командой – это бесценный опыт, ведь «Шахтер» является командой уровня чемпионов. Понятно, что так ты прогрессируешь быстрее и эффективнее. Что касается игрового опыта с юношеской командой, то это также очень важно, поскольку позволяет поддерживать тонус и не терять форму. Это необходимо прежде всего для того, чтобы при необходимости в первой команде я был сразу готов усилить состав или заменить кого-то.

– Какие цели ставишь перед собой на текущий сезон?

– Безусловно, моя цель – пробиться в состав первой команды, а если этого не удастся, то, конечно, хочу в последний свой год пребывания в «Шахтере» U-19 стать чемпионом страны.