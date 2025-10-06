Марлон ГОМЕС: «Шахтер не сумел навязать свою игру. У нас много переездов»

Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес рассказал о поражении от ЛНЗ в матче 8-го тура УПЛ (1:4):

– Марлон, «Шахтер» теряет важные очки и уступает ЛНЗ. В чем причина этого поражения и что повлияло на результат?

– У нас была очень хорошая серия матчей, и с приходом Мистера мы оставались без поражений. К сожалению, в этот раз нам не удалось навязать тот ритм, который мы нарабатывали. Жаль, что проиграли, но теперь нужно работать еще больше. Впереди пауза, и мы вернемся сильнее.

– Что не удавалось команде именно в футбольном плане?

– Не смогли, как я уже отмечал, навязать свою игру. Если мы считаем себя чемпионской командой, должны играть как чемпионы. К сожалению, в матче с ЛНЗ этого не было. Допускали ошибки в передачах, но, как я уже говорил, в футболе бывают и взлеты, и падения. Да, мы потерпели поражение, однако будем работать, чтобы вернуться сильнее и радовать болельщиков «Шахтера».

– Сегодня ночью украинцы пережили очередную ужасную атаку, мы все почувствовали это вживую во Львове. Могло ли это каким-то образом повлиять на ваш моральный настрой и физическую готовность? Как вы чувствовали себя той ночью и с наступлением утра?

– Да, это действительно было закулисьем той ночи. Те футболисты, которые еще недолго в «Шахтере», не привыкли к такому. Это очень деликатная тема, которую сейчас переживает вся Украина. К сожалению, мы плохо спали, но это не может служить оправданием. Думаю, мы должны были навязать свою игру и показать себя как команда. Конечно, эти события могли повлиять на усталость и ритм игры. У нас также много переездов, путешествий, но, опять же, это не оправдание. Допустили много ошибок и будем работать, чтобы улучшиться.