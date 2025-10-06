Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марлон ГОМЕС: «Шахтер не сумел навязать свою игру. У нас много переездов»
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 03:45 | Обновлено 06 октября 2025, 03:55
81
0

Марлон ГОМЕС: «Шахтер не сумел навязать свою игру. У нас много переездов»

Хавбек горняков рассказал о поражении от ЛНЗ в матче УПЛ

06 октября 2025, 03:45 | Обновлено 06 октября 2025, 03:55
81
0
Марлон ГОМЕС: «Шахтер не сумел навязать свою игру. У нас много переездов»
ФК Шахтер. Марлон Гомес

Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес рассказал о поражении от ЛНЗ в матче 8-го тура УПЛ (1:4):

– Марлон, «Шахтер» теряет важные очки и уступает ЛНЗ. В чем причина этого поражения и что повлияло на результат?

– У нас была очень хорошая серия матчей, и с приходом Мистера мы оставались без поражений. К сожалению, в этот раз нам не удалось навязать тот ритм, который мы нарабатывали. Жаль, что проиграли, но теперь нужно работать еще больше. Впереди пауза, и мы вернемся сильнее.

– Что не удавалось команде именно в футбольном плане?

– Не смогли, как я уже отмечал, навязать свою игру. Если мы считаем себя чемпионской командой, должны играть как чемпионы. К сожалению, в матче с ЛНЗ этого не было. Допускали ошибки в передачах, но, как я уже говорил, в футболе бывают и взлеты, и падения. Да, мы потерпели поражение, однако будем работать, чтобы вернуться сильнее и радовать болельщиков «Шахтера».

– Сегодня ночью украинцы пережили очередную ужасную атаку, мы все почувствовали это вживую во Львове. Могло ли это каким-то образом повлиять на ваш моральный настрой и физическую готовность? Как вы чувствовали себя той ночью и с наступлением утра?

– Да, это действительно было закулисьем той ночи. Те футболисты, которые еще недолго в «Шахтере», не привыкли к такому. Это очень деликатная тема, которую сейчас переживает вся Украина. К сожалению, мы плохо спали, но это не может служить оправданием. Думаю, мы должны были навязать свою игру и показать себя как команда. Конечно, эти события могли повлиять на усталость и ритм игры. У нас также много переездов, путешествий, но, опять же, это не оправдание. Допустили много ошибок и будем работать, чтобы улучшиться.

По теме:
ЦУКАНОВ: «У меня есть цель – пробиться в состав первой команды Шахтера»
Николай МИХАЙЛЕНКО: «Подводит реализация. А у соперников – 1 удар, 1 гол»
КАБАЕВ: «К сожалению, Динамо теряет важные зачетные баллы»
Марлон Гомес чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05 октября 2025, 19:57 235
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер

Черкасская команда впервые в истории обыграла горняков

УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Футбол | 06 октября 2025, 04:43 0
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо

Все черед фанатов «орлов»

Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05.10.2025, 20:37
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Арда ТУРАН: «Я беру на себя всю ответственность за поражение от ЛНЗ»
Футбол | 06.10.2025, 00:17
Арда ТУРАН: «Я беру на себя всю ответственность за поражение от ЛНЗ»
Арда ТУРАН: «Я беру на себя всю ответственность за поражение от ЛНЗ»
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Футбол | 05.10.2025, 08:28
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 4
Бокс
Эдди ХИРН: «Сейчас этот боксер лучший в мире, он превосходит всех»
Эдди ХИРН: «Сейчас этот боксер лучший в мире, он превосходит всех»
04.10.2025, 02:50
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
04.10.2025, 05:00
Бокс
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
04.10.2025, 23:27 7
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем