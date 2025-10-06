ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала роскошную грудь. Огонь
Кристина Яремчук знает, как поджечь атмосферу...
Кристина Яремчук, жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, опубликовала в Instagram откровенное фото, которое взорвало соцсети.
На снимке модель позирует в белье и прозрачном плаще, демонстрируя подтянутую фигуру и роскошную грудь. Эффект мокрых волос и холодное освещение придают кадру еще больше чувственности и дерзости.
Поклонники засыпали Кристину комплиментами в комментариях: «Вау», «Мой Бог», «Безумная красота!».
Публикация уже собрала сотни лайков и десятки восторженных отзывов – Кристина снова доказала, что остается одной из самых эффектных WAGs украинского футбола.
