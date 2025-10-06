Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала роскошную грудь. Огонь

Кристина Яремчук знает, как поджечь атмосферу...

ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала роскошную грудь. Огонь
Instagram. Кристина Яремчук

Кристина Яремчук, жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, опубликовала в Instagram откровенное фото, которое взорвало соцсети.

На снимке модель позирует в белье и прозрачном плаще, демонстрируя подтянутую фигуру и роскошную грудь. Эффект мокрых волос и холодное освещение придают кадру еще больше чувственности и дерзости.

Поклонники засыпали Кристину комплиментами в комментариях: «Вау», «Мой Бог», «Безумная красота!».

Публикация уже собрала сотни лайков и десятки восторженных отзывов – Кристина снова доказала, что остается одной из самых эффектных WAGs украинского футбола.

