ФОТО. Гвардиола пригласит на ужин Фергюсона и Венгера. Вот почему

Пеп Гвардиола пригласит сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера на ужин после того, как побил очередной рекорд Премьер-лиги.

Победа «Манчестер Сити» над «Брентфордом» (1:0) стала для Гвардиолы 250-й в АПЛ. Испанец достиг отметки всего за 349 матчей, тогда как Фергюсону и Венгеру понадобилось более 400.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Для меня честь оказаться рядом с сэром Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером. Я приглашу их на хороший ужин», – заявил Гвардиола.

«Рад быть частью истории Премьер-лиги. Теперь давайте к следующим 250 победам!».