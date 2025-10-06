Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Гвардиола пригласит на ужин Фергюсона и Венгера. Вот почему
Другие новости
06 октября 2025, 01:17 |
121
0

ФОТО. Гвардиола пригласит на ужин Фергюсона и Венгера. Вот почему

Пеп Гвардиола хочет отметить знаковую победу с легендами тренерского цеха АПЛ

06 октября 2025, 01:17 |
121
0
ФОТО. Гвардиола пригласит на ужин Фергюсона и Венгера. Вот почему
Instagram. Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола пригласит сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера на ужин после того, как побил очередной рекорд Премьер-лиги.

Победа «Манчестер Сити» над «Брентфордом» (1:0) стала для Гвардиолы 250-й в АПЛ. Испанец достиг отметки всего за 349 матчей, тогда как Фергюсону и Венгеру понадобилось более 400.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Для меня честь оказаться рядом с сэром Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером. Я приглашу их на хороший ужин», – заявил Гвардиола.

«Рад быть частью истории Премьер-лиги. Теперь давайте к следующим 250 победам!».

По теме:
ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала роскошную грудь. Огонь
ВИДЕО. Известного футболиста обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней
ВИДЕО. Экстрим по-украински. Магучих показала отдых в Карпатах
фото lifestyle Пеп Гвардиола Манчестер Сити Алекс Фергюсон Арсен Венгер Английская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Футбол | 05 октября 2025, 10:27 14
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030

Далеко не всегда проведение крупнейших спортивных турниров планеты является благом для страны…

Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Футбол | 05 октября 2025, 08:28 17
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого

Давид Беттони рассматривает вариант с работой в Киеве

Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Футбол | 05.10.2025, 23:41
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Футбол | 05.10.2025, 07:56
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Футбол | 05.10.2025, 17:26
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 4
Бокс
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
04.10.2025, 23:27 7
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
04.10.2025, 05:00
Бокс
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 234
Футбол
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
04.10.2025, 06:27 19
Футбол
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
04.10.2025, 15:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем