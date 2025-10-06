ФОТО. Гвардиола пригласит на ужин Фергюсона и Венгера. Вот почему
Пеп Гвардиола хочет отметить знаковую победу с легендами тренерского цеха АПЛ
Пеп Гвардиола пригласит сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера на ужин после того, как побил очередной рекорд Премьер-лиги.
Победа «Манчестер Сити» над «Брентфордом» (1:0) стала для Гвардиолы 250-й в АПЛ. Испанец достиг отметки всего за 349 матчей, тогда как Фергюсону и Венгеру понадобилось более 400.
«Для меня честь оказаться рядом с сэром Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером. Я приглашу их на хороший ужин», – заявил Гвардиола.
«Рад быть частью истории Премьер-лиги. Теперь давайте к следующим 250 победам!».
