Американский форвард Милана Кристиан Пулишич не реализовал пенальти в матче шестого тура Серии A 2025/26 против туринского Ювентуса.

Пулишич упустил шанс вывести россонери вперед на 53-й минуте поединка, пробив выше ворот.

Ювентус и Милан проводят встречу на Альянц Арене в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

В LIVE-таблице чемпионата Италии миланский коллектив идет на третьем месте с 13 очками, а у старой синьоры 12 пунктов и пятая строчка.

❗️ ВИДЕО. Выше ворот: Пулишич не сумел забить пенальти в матче Ювентус – Милан