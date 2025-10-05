Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Выше ворот: Пулишич не сумел забить пенальти в матче Ювентус – Милан
Италия
05 октября 2025, 23:10 | Обновлено 05 октября 2025, 23:12
Кристиан промахнулся с точки на 53-й минуте, упустив шанс вывести россонери вперед

Американский форвард Милана Кристиан Пулишич не реализовал пенальти в матче шестого тура Серии A 2025/26 против туринского Ювентуса.

Пулишич упустил шанс вывести россонери вперед на 53-й минуте поединка, пробив выше ворот.

Ювентус и Милан проводят встречу на Альянц Арене в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

В LIVE-таблице чемпионата Италии миланский коллектив идет на третьем месте с 13 очками, а у старой синьоры 12 пунктов и пятая строчка.

видео Кристиан Пулишич пенальти Серия A чемпионат Италии по футболу Милан Ювентус Ювентус - Милан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Mark4854590
Перемудрив. Хоча там і пенальті був не 100 %
