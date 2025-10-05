Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Севильи раскрыл секрет разгромной победы над Барселоной
Испания
05 октября 2025, 22:49 | Обновлено 05 октября 2025, 22:50
Тренер Севильи раскрыл секрет разгромной победы над Барселоной

Матиас Алмейда проанализировал успешный результат в матче Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Алмейда

Главный тренер «Севильи» Матиас Алмейда подвел итоги матча против каталонской «Барселоны» в восьмом туре испанской Ла Лиги. Его подопечные на домашнем стадионе разгромили звездного соперника, обыграв «Барселону» со счетом 4:1.

«98% всех команд, которые отсиживались против «Барсы», в итоге проигрывали. Нужно было искать другие пути. Нам нужно было выиграть дома, ведь в течение десяти лет не удавалось обыграть «Барселону». Было много негатива, который наконец закончился. Было правильное настроение, самоотдача, борьба, гордость за себя. Учитывая уровень соперника, думаю, мы провели очень хороший матч, но я остаюсь впечатлен самоотдачей игроков и общей радостью от победы – как у наших болельщиков, так и в раздевалке. Доволен этим.

Это был очень хороший матч. Мы тщательно его изучили, и план сработал. Как я говорил, если позволить «Барсе» развиваться, они нанесут урон. Нужно было много жертвовать, быть максимально сосредоточенными, не отдавать сопернику ни сантиметра, а затем рисковать в игре, зная, что это один из сильнейших в прессинге соперников. У нас была стратегия, чтобы сдерживать их давление, и в большинстве случаев это удалось, кроме пропущенного гола. Было очень четко видно, что мы отрабатывали на тренировках – и хорошее, и плохое. Я все еще говорю, что мы на правильном пути.

Ни один тренер не готовит команду, зная, что она не выиграет. Я верю в игроков, в то, что мы делаем каждый день, в исправление ошибок. В прошлый раз мы выиграли, не сыграв хорошо – была позитивная часть и то, что нужно улучшить. С «Барселоной» нужно было сыграть идеально: стоит лишь на секунду расслабиться – и соперник наказывает. У них очень хорошо изучена игра и отличные футболисты. Все получилось так, как мы планировали, и нужно двигаться дальше спокойно, наслаждаясь процессом. Это много и одновременно – ничего. Три очка, да, но важен стиль игры и понимание, что с таким настроем можно достичь важных результатов. Самое трудное – сохранить постоянство.

Мы работаем командой с первого дня. Я ставлю приоритет на группу и сказал, что все будут задействованы. Игроки должны быть готовы и в нужный момент отдавать себя команде с той энергией. Если остановиться только на одной победе, и на этом все – это бесполезно. Путь длинный; нужно уметь им наслаждаться и идти вперед, используя то, что имеем, что можем улучшить, и сохраняя спокойствие. Мы на правильном пути. Если бы мне перед приходом сказали, что мы окажемся на таком уровне – я бы не поверил. Главное – найти стабильность, а это самое трудное в футболе.

Все отдают максимум. Если сегодня проанализировать команду, нет того, кто выделялся отдельно – командная игра превзошла все, и это мне больше всего нравится. В этом и суть нашей игры. Это наш стиль, и он поможет достичь важных результатов», – сказал Алмейда.


МОЙЕС: «Мы были слабы, а Кристал Пэлас показал качественный футбол»
«Перепробовали все». Флик прокомментировал разгромное поражение от Севильи
Барселона потерпела крупнейшее поражение от Севильи за 19 лет
Матиас Алмейда Севилья Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига пресс-конференция Севилья - Барселона
Андрей Витренко Источник: Marca
