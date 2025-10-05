Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо выпустит Трубина и Судакова в старте Бенфики на суперматч с Порту
Португалия
05 октября 2025, 22:29 |
250
0

Моуриньо выпустит Трубина и Судакова в старте Бенфики на суперматч с Порту

Поединок восьмого тура чемпионата Португалии состоится 5 октября в 23:15 по Киеву

05 октября 2025, 22:29 |
250
0
Моуриньо выпустит Трубина и Судакова в старте Бенфики на суперматч с Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуриньо назвал стартовый состав своих подопечных на матч восьмого тура чемпионата Португалии против Порту.

С первых минут у орлов выйдут два украинских футболиста: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек). В нападении у столичного гранда будет играть только один форвард – Вангелис Павлидис.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник Порту Франческо Фариоли в атаке выпустит трех игроков: Борха Сайнс, Пепе и Саму.

Поединок Порту – Бенфика пройдет на стадионе Драгау. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по Киеву.

Стартовые составы на матч Порту – Бенфика:

По теме:
Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
ФОТО. Фанаты Порту шокировали Судакова перед матчем против Бенфики
Лебеденко обошел Яремчука по количеству матчей в чемпионате Португалии
Жозе Моуриньо Анатолий Трубин Георгий Судаков стартовые составы Франческо Фариоли Порту Бенфика Порту - Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Футбол | 05 октября 2025, 21:25 9
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо

Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс

Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Футбол | 05 октября 2025, 08:28 17
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого

Давид Беттони рассматривает вариант с работой в Киеве

Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Футбол | 05.10.2025, 22:25
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05.10.2025, 19:57
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Футбол | 04.10.2025, 23:27
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 17
Футбол
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
04.10.2025, 15:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем