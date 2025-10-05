Моуриньо выпустит Трубина и Судакова в старте Бенфики на суперматч с Порту

Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуриньо назвал стартовый состав своих подопечных на матч восьмого тура чемпионата Португалии против Порту.

С первых минут у орлов выйдут два украинских футболиста: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек). В нападении у столичного гранда будет играть только один форвард – Вангелис Павлидис.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник Порту Франческо Фариоли в атаке выпустит трех игроков: Борха Сайнс, Пепе и Саму.

Поединок Порту – Бенфика пройдет на стадионе Драгау. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по Киеву.

Стартовые составы на матч Порту – Бенфика: