Моуриньо выпустит Трубина и Судакова в старте Бенфики на суперматч с Порту
Поединок восьмого тура чемпионата Португалии состоится 5 октября в 23:15 по Киеву
Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуриньо назвал стартовый состав своих подопечных на матч восьмого тура чемпионата Португалии против Порту.
С первых минут у орлов выйдут два украинских футболиста: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек). В нападении у столичного гранда будет играть только один форвард – Вангелис Павлидис.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставник Порту Франческо Фариоли в атаке выпустит трех игроков: Борха Сайнс, Пепе и Саму.
Поединок Порту – Бенфика пройдет на стадионе Драгау. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по Киеву.
Стартовые составы на матч Порту – Бенфика:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс
Давид Беттони рассматривает вариант с работой в Киеве