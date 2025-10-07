Сабо назвал игрока, которому не место в сборной. Он носит повязку капитана

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал Николая Матвиенко – капитана «Шахтера» и сборной Украины.

«Вот как играл Матвиенко против ЛНЗ? Да он не умеет элементарно мячи отбирать, а его еще и в национальную сборную Украины вызывают! Привык к тому, что его команды в Украинской Премьер-лиге играют преимущественно на атаку, поэтому ему нужно просто принимать мяч и отдавать вперед, а не отрабатывать как следует в защите», – сказал Сабо.

