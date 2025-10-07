Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 00:08 |
2

Йожеф раскритиковал Матвиенко

2 Comments
Сабо назвал игрока, которому не место в сборной. Он носит повязку капитана
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал Николая Матвиенко – капитана «Шахтера» и сборной Украины.

«Вот как играл Матвиенко против ЛНЗ? Да он не умеет элементарно мячи отбирать, а его еще и в национальную сборную Украины вызывают! Привык к тому, что его команды в Украинской Премьер-лиге играют преимущественно на атаку, поэтому ему нужно просто принимать мяч и отдавать вперед, а не отрабатывать как следует в защите», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал Александра Шовковского за решение не отпускать в сборную Украины на юношеский чемпионат мира защитника Александра Михавка.

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Николай Матвиенко Йожеф Сабо сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Lev4455
100% правильно, в точку. Людина не рівня збірної, провал за провалом, швидкості немає. За які заслуги?
Ответить
0
trentreznor11
Олександра Михавка? Цей тупень Олійник вже другий раз його Олександром назвав...)))  У попередній новині виправили через 2 години, так цей дурник знову те ж саме скопіював... ну які вони там бездарі, себе ганьблять і цей нещасний сайт 
Ответить
0
