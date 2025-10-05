Экс-первая ракетка мира Надаль уверен, что Мбаппе не ошибся с выбором клуба

Бывшая первая ракетка мира, 22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль убежден, что звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе будет бороться за звание лучшего футболиста в мире.

Испанский теннисист Надаль является большим поклонником «сливочных» и часто посещает их матчи.

«Когда Килиан подписал контракт, мы знали, на что рассчитываем. Килиан был подписан с верой в то, что он лучший в мире, и он отлично начал сезон, доказывая, что не ошибался, считая себя лучшим в мире. Я убежден, что он будет бороться за это звание. Я особенно рад его успеху, потому что знаю, как он сам был рад», – передает слова 39-летнего испанца Mundo Deportivo.

26-летний Мбаппе перебрался из «ПСЖ» в испанский чемпионат летом 2024 года. В этом сезоне на счету французского нападающего 14 голов и две результативные передачи в 10 матчах во всех турнирах. Это является новым личным рекордом футболиста.

После восьми матчей Ла Лиги мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу.