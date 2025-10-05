Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-первая ракетка мира Надаль уверен, что Мбаппе не ошибся с выбором клуба
Испания
05 октября 2025, 17:39
Экс-первая ракетка мира Надаль уверен, что Мбаппе не ошибся с выбором клуба

Французский нападающий продолжает забивать за мадридский Реал

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывшая первая ракетка мира, 22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль убежден, что звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе будет бороться за звание лучшего футболиста в мире.

Испанский теннисист Надаль является большим поклонником «сливочных» и часто посещает их матчи.

«Когда Килиан подписал контракт, мы знали, на что рассчитываем. Килиан был подписан с верой в то, что он лучший в мире, и он отлично начал сезон, доказывая, что не ошибался, считая себя лучшим в мире. Я убежден, что он будет бороться за это звание. Я особенно рад его успеху, потому что знаю, как он сам был рад», – передает слова 39-летнего испанца Mundo Deportivo.

26-летний Мбаппе перебрался из «ПСЖ» в испанский чемпионат летом 2024 года. В этом сезоне на счету французского нападающего 14 голов и две результативные передачи в 10 матчах во всех турнирах. Это является новым личным рекордом футболиста.

После восьми матчей Ла Лиги мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу.

Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Рафаэль Надаль
Оксана Баландина Источник: Mundo Deportivo
