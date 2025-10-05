Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. На матче Реала присутствовал звездный фан. Он может заменить Переса
05 октября 2025, 03:41
ФОТО. На матче Реала присутствовал звездный фан. Он может заменить Переса

Рафаэль Надаль является фаном Реала...

ФОТО. На матче Реала присутствовал звездный фан. Он может заменить Переса
Instagram. Рафаэль Надаль

Легенда тенниса Рафаэль Надаль был замечен на «Сантьяго Бернабеу» на матче «Реала» против «Вильярреала» – настоящий мадридиста.

22-кратный чемпион «Большого шлема», которому 39 лет, наблюдал за игрой из VIP-ложи, в очередной раз показывая, где бьется его футбольное сердце.

Надаль давно не просто фанат – он социо «Реала» и один из самых известных болельщиков клуба.

В испанском информационном пространстве растет теория, что однажды Рафаэль Надаль заменит Флорентино Переса на посту президента мадридского суперклуба.

