ФОТО. На матче Реала присутствовал звездный фан. Он может заменить Переса
Рафаэль Надаль является фаном Реала...
Легенда тенниса Рафаэль Надаль был замечен на «Сантьяго Бернабеу» на матче «Реала» против «Вильярреала» – настоящий мадридиста.
22-кратный чемпион «Большого шлема», которому 39 лет, наблюдал за игрой из VIP-ложи, в очередной раз показывая, где бьется его футбольное сердце.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Надаль давно не просто фанат – он социо «Реала» и один из самых известных болельщиков клуба.
В испанском информационном пространстве растет теория, что однажды Рафаэль Надаль заменит Флорентино Переса на посту президента мадридского суперклуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марлон Гомес интересен на Туманном Альбионе, но также за ним продолжают следить и в Германии
Украинский вратарь сыграет свой первый матч в 2026 году