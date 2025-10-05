ФОТО. На матче Реала присутствовал звездный фан. Он может заменить Переса

Легенда тенниса Рафаэль Надаль был замечен на «Сантьяго Бернабеу» на матче «Реала» против «Вильярреала» – настоящий мадридиста.

22-кратный чемпион «Большого шлема», которому 39 лет, наблюдал за игрой из VIP-ложи, в очередной раз показывая, где бьется его футбольное сердце.

Надаль давно не просто фанат – он социо «Реала» и один из самых известных болельщиков клуба.

В испанском информационном пространстве растет теория, что однажды Рафаэль Надаль заменит Флорентино Переса на посту президента мадридского суперклуба.