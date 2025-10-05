СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 октября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 5 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
17:15 Севилья – Барселона
18:00 Шахтер – ЛНЗ Черкассы
18:30 Брентфорд – Манчестер Сити
21:45 Ювентус – Милан
23:15 Порту – Бенфика
