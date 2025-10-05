СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 октября

В воскресенье, 5 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:15 Севилья – Барселона

5.94 – 4.98 – 1.54

18:00 Шахтер – ЛНЗ Черкассы

1.46 – 4.35 – 8.30

18:30 Брентфорд – Манчестер Сити

5.41 – 4.50 – 1.65

21:45 Ювентус – Милан

2.79 – 3.33 – 2.80

23:15 Порту – Бенфика

2.03 – 3.32 – 3.65

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.