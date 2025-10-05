Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Шахтер Донецк
05.10.2025 18:00 – 22 0 : 1
ЛНЗ
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 18:00 |
Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча восьмого тура УПЛ 5 октября в 18:00 по Киеву

ФК Шахтер

5 октября состоится матч восьмого тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.

Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За семь туров чемпионата Украины горняки набрали 17 очков. У черкасского коллектива 11 пунктов.

В прошлом сезоне Шахтер разгромно выиграл оба противостояния у ЛНЗ в УПЛ: 5:1 и 4:1.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы
Трансляция матча В эфире

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Кузык (ЛНЗ), асcист Проспер Оба.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
