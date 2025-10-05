5 октября состоится матч восьмого тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.

Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За семь туров чемпионата Украины горняки набрали 17 очков. У черкасского коллектива 11 пунктов.

В прошлом сезоне Шахтер разгромно выиграл оба противостояния у ЛНЗ в УПЛ: 5:1 и 4:1.

Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.