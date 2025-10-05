Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча восьмого тура УПЛ 5 октября в 18:00 по Киеву
5 октября состоится матч восьмого тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.
Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За семь туров чемпионата Украины горняки набрали 17 очков. У черкасского коллектива 11 пунктов.
В прошлом сезоне Шахтер разгромно выиграл оба противостояния у ЛНЗ в УПЛ: 5:1 и 4:1.
Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Давид Беттони рассматривает вариант с работой в Киеве
Владислав забил в ворота «Валенсии»