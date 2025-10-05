Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  RFEF призвала Барселону и сборную Испании не раздувать шумиху из-за Ямаля
Испания
05 октября 2025, 15:35
Между каталонцами и национальной сборной возникла напряженность на фоне здоровья вингера

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Ламин Ямаль

Глава испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан призвал руководство «Барселоны» и тренерский штаб сборной Испании к миру.

Футбольный функционер обратил внимание на то, что федерация и каталонский клуб всегда пытаются координировать совместные действия. По его словам, сложившуюся ситуацию необходимо оценивать здраво.

«Мы не должны раздувать шумиху спорами такого рода... Если есть медицинское заключение, это должно оцениваться правильно. Важно то, что Испания занимает первое место в мировом рейтинге мужских и женских сборных. Мне нравится, когда царят хорошая атмосфера и мир», – передает слова Лусана Marca.

Ранее между сине-гранатовой и национальной сборной возникло недопонимание на фоне здоровья звездного полузащитника Ламина Ямаля.

18-летний вундеркинд в прошлую международную паузу играл с дискомфортом и в результате выбыл из строя на некоторое время, что не понравилось боссам каталонского клуба. Перед нынешней паузой на игры сборных «Барселона» сообщила, что вингер не сможет выйти на поле ближайшие 2-3 недели из-за дискомфорта в паху.

В этом сезоне Ямаль успел сыграть в четырех матчах, в которых отличился двумя голами и тремя результативными передачами.

Барселона сборная Испании по футболу Ламин Ямаль
Оксана Баландина Источник: Marca
