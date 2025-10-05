Василий КУРКО: «Чех кричал мне, чтобы я не бил»

Полузащитник киевской «Оболони» Василий Курко прокомментировал ничью против ровенского «Вереса» (1:1) в матче 8-го тура УПЛ.

– Василий, классный мяч залетел в ворота «Вереса». Прокомментируй этот эпизод – насколько это был зрелищный удар, или все получилось интуитивно?

– Нет, на самом деле, когда мяч летел, я уже знал, что сейчас ударю хорошо. Было такое ощущение, что ударю хорошо. Не думал, что обязательно забью, но момент был хороший. И как только позади Максим Чех начал кричать «Не бей!», я понял, что, наверное, это будет гол.

– «Верес» – твоя бывшая команда. Это были особые эмоции, связанные с этим, или просто потому, что классный гол залетел?

– Это были эмоции. Наверное, до забитого гола у меня не очень получалась игра, не нравилась она мне лично – мое качество игры. Поэтому, когда я сравнял счет, эмоции были от того, что смог это сделать и немного компенсировать свои действия забитым мячом.

– Какие общие впечатления от поединка? Насколько довольны домашней ничьей?

– В принципе, рады, потому что это зачетный балл. Он нам однозначно поможет в турнирной таблице. Но учитывая наше качество игры, моменты и подходы к воротам, есть небольшое разочарование результатом. У нас были хорошие эпизоды и в первом, и во втором тайме. Все равно результат положительный, но хотелось большего.

– Ты хорошо знаешь «Верес», ведь выступал за эту команду. Чем нынешний «Верес» отличается от того, в котором ты играл?

– Когда я выступал, мне кажется, было меньше легионеров, больше украинцев и царила такая дружеская атмосфера. Это мои личные ощущения. А сейчас «Верес» прибавил в тактических моментах – и в организации игры в обороне, и в выходе из обороны в атаку. Команда развивается в том направлении, которое определило руководство клуба. Поэтому трудно сравнивать тот «Верес» с нынешним – это уже совсем другая команда.