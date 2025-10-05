Лебеденко обошел Яремчука по количеству матчей в чемпионате Португалии

Орест Лебеденко обошел Романа Яремчука по количеству сыгранных матчей в чемпионате Португалии.

Произошло это в матче 8-го тура, в котором Витория победила дома Санта-Клара со счетом 2:1.

Орест Лебеденко вышел на замену в составе хозяев во втором тайме, тем самым сыграв 26-й матч в чемпионате Португалии.

По количеству сыгранных матчей Лебеденко обошел Романа Яремчука (25 матчей) и вышел на 4 место среди украинцев за всю историю турнира.

Только три украинских футболиста сыграли в чемпионате Португалии большее количество матчей: Сергей Кандауров (67), Анатолий Трубин (65) и Богдан Милованов (37).

Матчи украинцев в чемпионате Португалии