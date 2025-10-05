Лебеденко обошел Яремчука по количеству матчей в чемпионате Португалии
Лишь три украинца сыграли большее количество матчей в турнире
Орест Лебеденко обошел Романа Яремчука по количеству сыгранных матчей в чемпионате Португалии.
Произошло это в матче 8-го тура, в котором Витория победила дома Санта-Клара со счетом 2:1.
Орест Лебеденко вышел на замену в составе хозяев во втором тайме, тем самым сыграв 26-й матч в чемпионате Португалии.
По количеству сыгранных матчей Лебеденко обошел Романа Яремчука (25 матчей) и вышел на 4 место среди украинцев за всю историю турнира.
Только три украинских футболиста сыграли в чемпионате Португалии большее количество матчей: Сергей Кандауров (67), Анатолий Трубин (65) и Богдан Милованов (37).
Матчи украинцев в чемпионате Португалии
- 67 – Сергей Кандауров (Бенфика)
- 65 – Анатолий Трубин (Бенфика)
- 37 – Богдан Милованов (Арока)
- 26 – Орест Лебеденко (23 – Визела, 3 – Витория)
- 25 – Роман Яремчук (Бенфика)
- 9 – Сергей Ателькин (Боавишта)
- 8 – Валерий Бондаренко (Витория)
- 7 – Дмитрий Ярчук (Эштурил)
- 4 – Георгий Судаков (Бенфика)
