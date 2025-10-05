Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лебеденко обошел Яремчука по количеству матчей в чемпионате Португалии
Португалия
05 октября 2025, 09:34 |
258
0

Лебеденко обошел Яремчука по количеству матчей в чемпионате Португалии

Лишь три украинца сыграли большее количество матчей в турнире

05 октября 2025, 09:34 |
258
0
Лебеденко обошел Яремчука по количеству матчей в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Орест Лебеденко

Орест Лебеденко обошел Романа Яремчука по количеству сыгранных матчей в чемпионате Португалии.

Произошло это в матче 8-го тура, в котором Витория победила дома Санта-Клара со счетом 2:1.

Орест Лебеденко вышел на замену в составе хозяев во втором тайме, тем самым сыграв 26-й матч в чемпионате Португалии.

По количеству сыгранных матчей Лебеденко обошел Романа Яремчука (25 матчей) и вышел на 4 место среди украинцев за всю историю турнира.

Только три украинских футболиста сыграли в чемпионате Португалии большее количество матчей: Сергей Кандауров (67), Анатолий Трубин (65) и Богдан Милованов (37).

Матчи украинцев в чемпионате Португалии

  • 67 – Сергей Кандауров (Бенфика)
  • 65 – Анатолий Трубин (Бенфика)
  • 37 – Богдан Милованов (Арока)
  • 26 – Орест Лебеденко (23 – Визела, 3 – Витория)
  • 25 – Роман Яремчук (Бенфика)
  • 9 – Сергей Ателькин (Боавишта)
  • 8 – Валерий Бондаренко (Витория)
  • 7 – Дмитрий Ярчук (Эштурил)
  • 4 – Георгий Судаков (Бенфика)
По теме:
Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Проблемы Бенфики. Команда заболела вирусной инфекцией перед матчем с Порту
ТРУБИН: «Усик? Есть много людей, которые все достигли, но остановились»
чемпионат Португалии по футболу Витория Гимараеш Санта-Клара Орест Лебеденко Роман Яремчук статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
Футбол | 04 октября 2025, 12:51 190
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию

Диего Арройо не поедет в москву

Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Футбол | 04 октября 2025, 13:37 3
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо

Давид Беттони рассказал о своем разговоре с Зинедином и проблемах украинской команды

СТЕПАНЮК: «Если бы я принял приглашение ЛНЗ, моя жизнь закончилась бы»
Футбол | 05.10.2025, 08:41
СТЕПАНЮК: «Если бы я принял приглашение ЛНЗ, моя жизнь закончилась бы»
СТЕПАНЮК: «Если бы я принял приглашение ЛНЗ, моя жизнь закончилась бы»
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Футбол | 05.10.2025, 09:29
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Футбол | 04.10.2025, 10:59
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
04.10.2025, 07:39 9
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 15
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
03.10.2025, 14:44 2
Футбол
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
04.10.2025, 06:27 5
Футбол
Милевский удивил ответом на вопрос о брони от мобилизации
Милевский удивил ответом на вопрос о брони от мобилизации
03.10.2025, 23:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем