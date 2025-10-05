Юрий ВЕРНИДУБ: «Шевченку только респект и уважение»

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб оценил выступление Кристиана Шевченко в матче против юниорской сборной Парагвая в третьем туре ЧМ-2025.

«Шевченко активно играл впереди, отрабатывал и сзади. Ему только респект и уважение

Что касается ротации, то ребята, которые заменили в старте тех, кто до этого считался основными, ничем не хуже. На свой шанс они заслужили доверие оправдали. У нас вообще ровный состав подобран.

Все хотят играть, у всех есть азарт. Вот Деркач, например, вчера вышел на замену, но он реально классный левый вингер, что и подтвердил забив гол», – сказал Вернидуб.

