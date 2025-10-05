Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Шевченку только респект и уважение»
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 02:29 |
184
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Шевченку только респект и уважение»

Юрий Вернидуб оценил выступление Кристиана Шевченко в матче против юниорской сборной Парагвая

05 октября 2025, 02:29 |
184
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шевченку только респект и уважение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб оценил выступление Кристиана Шевченко в матче против юниорской сборной Парагвая в третьем туре ЧМ-2025.

«Шевченко активно играл впереди, отрабатывал и сзади. Ему только респект и уважение

Что касается ротации, то ребята, которые заменили в старте тех, кто до этого считался основными, ничем не хуже. На свой шанс они заслужили доверие оправдали. У нас вообще ровный состав подобран.

Все хотят играть, у всех есть азарт. Вот Деркач, например, вчера вышел на замену, но он реально классный левый вингер, что и подтвердил забив гол», – сказал Вернидуб.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Парагвай, где «сине-желтые» одержали нервную победу.

По теме:
Вернидуб выбрал соперника для сборной Украины U-20 в плей-офф ЧМ-2025
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Мы накануне обсуждали это с тренером»
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Парагвай сборная Парагвая по футболу U-20 Кристиан Шевченко Юрий Вернидуб
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
Футбол | 04 октября 2025, 17:36 14
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону

Украинец открыл счет в матче с «Валенсией»

Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Футбол | 04 октября 2025, 07:05 5
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале

Украинский вратарь сыграет свой первый матч в 2026 году

Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Бокс | 04.10.2025, 05:00
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Капитан Ливерпуля пояснил поражение от Челси в АПЛ: «Неприятное чувство»
Футбол | 05.10.2025, 01:49
Капитан Ливерпуля пояснил поражение от Челси в АПЛ: «Неприятное чувство»
Капитан Ливерпуля пояснил поражение от Челси в АПЛ: «Неприятное чувство»
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Футбол | 04.10.2025, 19:19
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, как победить Усика? Это единственный вариант»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, как победить Усика? Это единственный вариант»
03.10.2025, 03:38
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
03.10.2025, 02:58
Бокс
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 15
Футбол
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
03.10.2025, 14:44 2
Футбол
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 39
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем