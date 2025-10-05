Коуч клуба УПЛ разозлился на арбитра: «Извините, что можно сказать?»

Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко раскритиковал арбитров матча против ровенского Вереса (1:1). Коуч не сдерживал эмоций

«Я молчу одну игру, другую, третью. Как нужно такое у них. Одни и те же эпизоды, но совершенно разные решения – я не могу этого понять. Простите, что можно сказать?

Человека [Нестеренко] увезли накладывать гипс. Мое отношение к судьям – абсолютно я нормально ко всем отношусь, но такое… Просишь объяснить – тебе ничего не говорят. Потом говорят, что это выглядит как оправдание. Я не знаю, честно, что делать с этим, почему да. Одинаковые эпизоды, но совершенно разные решения, – сказал Антоненко.

На 52 минуте матча тренерский штаб Оболони был вынужден производить замену. После столкновения с соперником травмировался Иван Нестеренко, но арбитр встречи Сергей Задиран проигнорировал этот момент, что вызвало эмоциональную реакцию у коуча «пивоваров».