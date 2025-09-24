Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 сентября 2025, 10:24 |
В клубе УПЛ раздражены судейством: «VAR тоже немного вышел из строя…»

Юрий Габовда показал последствия матча против Колоса для Дмитрия Клеца

24 сентября 2025, 10:24 |
В клубе УПЛ раздражены судейством: «VAR тоже немного вышел из строя…»
НК Верес. Юрий Габовда

В матче шестого тура Украинской Премьер-лиги ровенский Верес расписал нулевую ничью с ковалевским «Колосом»

После мата спортивный директор «волков» Юрий Габовда был возмущен уровнем судейства, обратившись к арбитрам в своих социальных сетях: «Фола не было, реф? VAR тоже немного вышел из строя…», написал Габовда, прикрепив фото с травмированным Дмитрием Клецом.

По сообщению клубной пресс-службы, Клец получил перелом костей носа в матче против Колоса. Другие подробности о сроках возврата на поле не сообщаются.

В нынешнем сезоне Верес занимает девятую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 6 сыгранных матчей.

Дмитрий Клёц Юрий Габовда Верес Ровно Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига травма
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Сообщить об ошибке

