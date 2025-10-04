Польша04 октября 2025, 22:55 | Обновлено 04 октября 2025, 23:07
229
0
ВИДЕО. Запустил камбэк. Украинский защитник отличился голом в Польше
Мирослав Мазур помог клубу «Хробры» Глогув оформить победу
04 октября 2025, 22:55 | Обновлено 04 октября 2025, 23:07
229
0
27-летний украинский защитник Мирослав Мазур отметился забитым мячом за клуб «Хробри» Глогув в матче польского Дивизиона 1 против «Стали» Мелец.
Футболист своим голом сравнял счет и придал команде импульс для камбэка.
В итоге клуб «Хробри» вышел вперед и удержал минимальное преимущество – 2:1.
Дивизион 1. 12-й тур, 4 октября
«Сталь» Мелец – «Хробри» Глогув – 1:2
Голы: Саломон, 77 — Мазур, 80, Мандриш, 84
Удаление: Гербовский, 57
Видео гола Мирослава Мазура:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 04 октября 2025, 04:23 1
Функционер хочет увидеть поединок Дэвид Бенавидес – Джей Опетая
Футбол | 04 октября 2025, 19:19 19
Каталонцы оформили минимальную победу со счетом 2:1
Футбол | 04.10.2025, 06:27
Футбол | 04.10.2025, 23:57
Бокс | 04.10.2025, 00:58
Комментарии 0
Популярные новости
04.10.2025, 00:55 37
03.10.2025, 05:30
03.10.2025, 02:58
03.10.2025, 06:23 14
03.10.2025, 15:14 15
04.10.2025, 07:05 5
03.10.2025, 08:30 7
Бокс