ВИДЕО. Запустил камбэк. Украинский защитник отличился голом в Польше

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Польша
04 октября 2025, 22:55 | Обновлено 04 октября 2025, 23:07
Мирослав Мазур помог клубу «Хробры» Глогув оформить победу

ФК Хробры Глогув. Мирослав Мазур

27-летний украинский защитник Мирослав Мазур отметился забитым мячом за клуб «Хробри» Глогув в матче польского Дивизиона 1 против «Стали» Мелец.

Футболист своим голом сравнял счет и придал команде импульс для камбэка.

В итоге клуб «Хробри» вышел вперед и удержал минимальное преимущество – 2:1.

Дивизион 1. 12-й тур, 4 октября

«Сталь» Мелец – «Хробри» Глогув – 1:2

Голы: Саломон, 77 — Мазур, 80, Мандриш, 84

Удаление: Гербовский, 57

Видео гола Мирослава Мазура:

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
