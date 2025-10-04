Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Самая большая зарплата в мире. Для звезды Реала готовят суперпредложение
Испания
04 октября 2025, 22:44 | Обновлено 04 октября 2025, 22:45
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может перебраться в чемпионат саудовской Аравии. Об это сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, местный Государственный инвестиционный фонд намерен подписать 25-летнего футболиста, предложив ему зарплату более чем в 200 миллионов евро в год, тем самым сделав бразильца самым высокооплачиваемым футболистом мира.

В текущем сезоне Винисиус провел 9 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» готов совершить суперобмен футболистами с «Реалом».

По теме:
Реал – Вильярреал – 3:1. Дубль Винисиуса, Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Реал победил Вильярреал в Мадриде и сместил Барселону на второе место
Есть ли Лунин? Известны стартовые составы на матч Реал – Вильярреал
Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Estadio Deportivo
Комментарии 1
Victor673256ua
Та хай вже нарешті йде)
Ответить
+1
