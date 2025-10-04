Самая большая зарплата в мире. Для звезды Реала готовят суперпредложение

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может перебраться в чемпионат саудовской Аравии. Об это сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, местный Государственный инвестиционный фонд намерен подписать 25-летнего футболиста, предложив ему зарплату более чем в 200 миллионов евро в год, тем самым сделав бразильца самым высокооплачиваемым футболистом мира.

В текущем сезоне Винисиус провел 9 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» готов совершить суперобмен футболистами с «Реалом».