Германия
04 октября 2025, 21:20 |
Кейну покорилось уникальное достижение после очередного гола в Бундеслиге

Форвард отметился голом в матче 6-го тура Бундеслиги против Айнтрахта

Кейну покорилось уникальное достижение после очередного гола в Бундеслиге
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский форвард «Баварии» Гарри Кейн отметился голом в матче 6-го тура Бундеслиги против франкфуртского «Айнтрахта».

32-летний нападающий на 27-й минуте встречи забил в ворота «орлов» после результативной передачи хавбека Луиса Диаса.

Для Кейна этот гол в нынешнем сезоне национального первенства стал 11-м.

Как отмечает Yahoo Sports, англичанин стал первым игроком в истории Бундеслиги, которому в стартовых шести матчах сезона внутреннего чемпионата удалось забить такое количество голов соперникам. В сезоне-2025/26 это 18-й гол форварда на клубном уровне в 10 играх.

После шести туров Бундеслиги мюнхенский клуб возглавляет турнирную таблицу, на данный момент в активе «Баварии» 18 очков.

Гарри Кейн Бавария Бавария - Айнтрахт Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Оксана Баландина Источник: Yahoo Sports
