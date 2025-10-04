Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 12:51 | Обновлено 04 октября 2025, 13:00
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию

Диего Арройо не поедет в москву

ФК Шахтер. Диего Арройо

Директор департамента спортивного менеджмента донецкого «Шахтера» Виталий Хливнюк прокомментировал вызов центрального защитника Диего Арройо в состав национальной сборной Боливии на матчи против Иордании и россии:

«Футбольный клуб «Шахтер» официально получил вызов Диего Арои в национальную сборную Боливии для участия в двух матчах. После завершения поединка против ФК «ЛНЗ» игрок присоединится к расположению национальной команды.

Согласно достигнутым договоренностям между клубом, футболистом и Федерацией футбола Боливии, Диего примет участие только в одном матче — против сборной Иордании. После этого он вернется в Украину и должен прибыть во Львов 11 октября.

Позиция клуба и самого игрока согласована и четкая: Диего не будет отправляться в столицу государства-агрессора и не будет участвовать в запланированном там матче».

