В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию

Директор департамента спортивного менеджмента донецкого «Шахтера» Виталий Хливнюк прокомментировал вызов центрального защитника Диего Арройо в состав национальной сборной Боливии на матчи против Иордании и россии:

«Футбольный клуб «Шахтер» официально получил вызов Диего Арои в национальную сборную Боливии для участия в двух матчах. После завершения поединка против ФК «ЛНЗ» игрок присоединится к расположению национальной команды.

Согласно достигнутым договоренностям между клубом, футболистом и Федерацией футбола Боливии, Диего примет участие только в одном матче — против сборной Иордании. После этого он вернется в Украину и должен прибыть во Львов 11 октября.

Позиция клуба и самого игрока согласована и четкая: Диего не будет отправляться в столицу государства-агрессора и не будет участвовать в запланированном там матче».