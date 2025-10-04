Жеребьевка турнира WTA 1000 в Ухане: Костюк и Ястремская получили соперниц
Марта в первом раунде поборется с Каролиной Муховой, Даяна встретится с Лаурой Зигемунд
4 октября состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).
Украину на этом тысячнике представят две теннисистки: Марта Костюк (WTA 28) и Даяна Ястремская (WTA 31).
Костюк в первом раунде сыграет против 12-й сеяной Каролины Муховой. Если Марта сумеет выиграть стартовый матч, то во втором круге поборется либо против Магдалены Френх, либо против Вероники Кудерметовой.
Ястремская в 1/32 финала встретится с представительницей Германии Лаурой Зигемунд. Далее Даяну уже ждет пятая сеяная Мирра Андреева.
Соревнования в Ухане пройдет с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой является Арина Соболенко.
Соперницы украинок в 1-м раунде турнира WTA 1000 в Ухане:
- Марта Костюк – Каролина Мухова [12]
- Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд
Возможные четвертьфиналы WTA 1000 в Ухане по посеву:
- Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [8]
- Аманда Анисимова [4] – Джессика Пегула [6]
- Мирра Андреева [5] – Коко Гауфф [3]
- Жасмин Паолини [7] – Ига Свентек [2]
