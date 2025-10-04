Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
04 октября 2025, 12:39 | Обновлено 04 октября 2025, 13:06
Жеребьевка турнира WTA 1000 в Ухане: Костюк и Ястремская получили соперниц

Марта в первом раунде поборется с Каролиной Муховой, Даяна встретится с Лаурой Зигемунд

Жеребьевка турнира WTA 1000 в Ухане: Костюк и Ястремская получили соперниц
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

4 октября состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

Украину на этом тысячнике представят две теннисистки: Марта Костюк (WTA 28) и Даяна Ястремская (WTA 31).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Костюк в первом раунде сыграет против 12-й сеяной Каролины Муховой. Если Марта сумеет выиграть стартовый матч, то во втором круге поборется либо против Магдалены Френх, либо против Вероники Кудерметовой.

Ястремская в 1/32 финала встретится с представительницей Германии Лаурой Зигемунд. Далее Даяну уже ждет пятая сеяная Мирра Андреева.

Соревнования в Ухане пройдет с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой является Арина Соболенко.

Соперницы украинок в 1-м раунде турнира WTA 1000 в Ухане:

  • Марта Костюк – Каролина Мухова [12]
  • Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд

Возможные четвертьфиналы WTA 1000 в Ухане по посеву:

  • Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [8]
  • Аманда Анисимова [4] – Джессика Пегула [6]
  • Мирра Андреева [5] – Коко Гауфф [3]
  • Жасмин Паолини [7] – Ига Свентек [2]
Марта Костюк Даяна Ястремская Каролина Мухова Лаура Зигемунд WTA Ухань жеребьевка
