Жеребьевка турнира WTA 1000 в Ухане: Костюк и Ястремская получили соперниц

4 октября состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

Украину на этом тысячнике представят две теннисистки: Марта Костюк (WTA 28) и Даяна Ястремская (WTA 31).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Костюк в первом раунде сыграет против 12-й сеяной Каролины Муховой. Если Марта сумеет выиграть стартовый матч, то во втором круге поборется либо против Магдалены Френх, либо против Вероники Кудерметовой.

Ястремская в 1/32 финала встретится с представительницей Германии Лаурой Зигемунд. Далее Даяну уже ждет пятая сеяная Мирра Андреева.

Соревнования в Ухане пройдет с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой является Арина Соболенко.

Соперницы украинок в 1-м раунде турнира WTA 1000 в Ухане:

Марта Костюк – Каролина Мухова [12]

Марта Костюк – Каролина Мухова [12] Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд

Возможные четвертьфиналы WTA 1000 в Ухане по посеву: