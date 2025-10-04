Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известный тренер: «Младшие Гусев и Шевченко – точно не пассажиры»
Сборная УКРАИНЫ
04 октября 2025, 12:34
Олег Федорчук поделился мнением относительно Кристиана Шевченко и Алексея Гусева

Instagram. Олег Федорчук

Украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением относительно Кристиана Шевченко и Алексея Гусева, которые сейчас играют за юниорскую сборную Украины на ЧМ-2025.

– А чего еще не хватало нашей сборной, чтобы выглядеть более убедительно?

– Наверное, надежность на флангах защиты. Если Катрич слева нормально справился со своей работой, то Гусев все-таки недорабатывал в обороне. Также хотелось видеть больше агрессии и уверенности от сына легендарного Андрея Шевченко – Кристиана. Шевченко-младший много работал, но фантазии не хватало.

Что младшему Гусеву, что Кристиану нужно пересматривать матчи своих родителей, ведь те больше брали на себя инициативу, были более агрессивными в футбольном плане. А их дети как бы любят быть в тени. Однако это может прийти со временем. Надеюсь на это.

– То есть разговоры о каких-то закулисных играх с вызовом Гусева-младшего и Кристиана Шевченко оказались безосновательными?

– Они точно не безнадежны, у обоих есть неплохой потенциал. Это точно не игроки, попавшие в команду по знакомству. Что бы кто ни говорил, но их игра доказывает, что это действительно футболисты, а не прости сыновья легендарных родителей. И неизвестно, поехали бы они в Чили, если бы клубы отпустили всех игроков, которых в своей команде хотел видеть Михайленко. Младшие Гусев и Шевченко – точно не «пассажиры» на этом турнире, – сказал Федорчук.

Подопечные Дмитрия Михайленко заняли первое место в групповом этапе ЧМ-2025. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1), Парагвай (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1).

Алексей Гусев Кристиан Шевченко Олег Федорчук сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
