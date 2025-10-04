Остап ПРИТУЛА: «Эта победа далась нам нелегко. Колос – хорошая команда»
Полузащитник Руха поделился эмоциями после победы своей команды над Колосом
Полузащитник Руха Остап Притула поделился эмоциями после победы своей команды над Колосом в восьмом туре Украинской Премьер-лиги.
– Эта победа далась нам нелегко. «Колос» – это хорошая боевая команда, которая всегда дает бой соперникам, особенно в родных стенах. Но нам удалось выиграть и это очень радует – «Рух» прервал свою проигрышную серию в чемпионате. Надеюсь, это наш первый шаг к улучшению результатов.
Не знаю, почему именно с «Колосом» нам удается демонстрировать качественную игру. Мы ответственно готовимся к каждому поединку и стараемся играть в футбол, который нам ставит тренерский штаб. Быстрый гол в начале второго тайма добавил нам уверенности, а также повлиял и на соперника – «Колос» начал терять концентрацию. Это облегчило нам игру и мы удовлетворены итогом этого матча.
Что касается пенальти, то, как раньше уже говорил Денис Пидгурский, мы в команде обсудили эти процессы и сделали выводы. Все хорошо, мы нашли решение этой проблемы и хорошо, что сегодня нам удалось реализовать свой шанс, – сказал Остап.
На нашем сайте доступен обзор матча Колос – Рух, где подопечные Федика шокировали хозяев, дважды поразив ворота Пахолюка.
