Игрок Динамо после фиаско с Кристал Пэлес получил высокое признание

Известный статистический портал SofaScore обнародовал символическую сборную первого тура основного этапа Лиги конференций 2025/26.

В команду попал украинский футболист – вратарь «Динамо» Руслан Нещерет, который за матч против «Кристал Пэлс» заработал оценку 8,1 балла. В этом поединке украинец пропустил два гола и сделал пять сейвов.

Самый высокий балл в символической сборной имеет форвард словенского клуба «Целье» Фракно Ковачич, который забил «АЭКу» хет-трик и получил оценку в 9,6 баллов.

«Динамо» и «Кристалл Пелас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.

Символическая сборная первого тура основного этапа Лиги конференций 2025/26