Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Динамо после фиаско с Кристал Пэлес получил высокое признание
Лига конференций
04 октября 2025, 20:56 |
230
0

Игрок Динамо после фиаско с Кристал Пэлес получил высокое признание

Руслан Нещерт попал в команду недели Лиги конференций

04 октября 2025, 20:56 |
230
0
Игрок Динамо после фиаско с Кристал Пэлес получил высокое признание
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Известный статистический портал SofaScore обнародовал символическую сборную первого тура основного этапа Лиги конференций 2025/26.

В команду попал украинский футболист – вратарь «Динамо» Руслан Нещерет, который за матч против «Кристал Пэлс» заработал оценку 8,1 балла. В этом поединке украинец пропустил два гола и сделал пять сейвов.

Самый высокий балл в символической сборной имеет форвард словенского клуба «Целье» Фракно Ковачич, который забил «АЭКу» хет-трик и получил оценку в 9,6 баллов.

«Динамо» и «Кристалл Пелас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.

Символическая сборная первого тура основного этапа Лиги конференций 2025/26

По теме:
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Стала известна оценка Ваната за супергол в ворота Валенсии
Денис ПОПОВ: «Это была ключевая единица. Нет качественной замены»
Динамо Киев Кристал Пэлас Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас Руслан Нещерет символическая сборная SofaScore
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Амориму станет легче. МЮ на своем поле разобрался с новичком
Футбол | 04 октября 2025, 19:25 3
Амориму станет легче. МЮ на своем поле разобрался с новичком
Амориму станет легче. МЮ на своем поле разобрался с новичком

Манчестер Юнайтед обыграл Сандерленд

Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Футбол | 04 октября 2025, 07:05 5
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале

Украинский вратарь сыграет свой первый матч в 2026 году

Революция в футболе! Суперлига на базе Лиги чемпионов: все подробности
Футбол | 04.10.2025, 14:00
Революция в футболе! Суперлига на базе Лиги чемпионов: все подробности
Революция в футболе! Суперлига на базе Лиги чемпионов: все подробности
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Футбол | 04.10.2025, 10:59
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Бокс | 04.10.2025, 05:00
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 38
Футбол
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 15
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 43
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
03.10.2025, 08:30 7
Футбол
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21 1
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
03.10.2025, 02:58
Бокс
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем