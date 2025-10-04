Полтава дозаявила свободного агента, игравшего за Ниву Т и Минай
Арсентий Дорошенко будет выступать за клуб УПЛ
Клуб УПЛ «Полтава» усилил состав перед матчем с «Полесьем». Новичок УПЛ дозаявил полузащитника Арсентия Дорошенко, находившегося в статусе свободного агента.
25-летний воспитанник днепровского футбола провел более ста поединков в Первой и Второй лигах Украины.
В прошлом сезоне Дорошенко выступал за тернопольскую «Ниву» и «Минай». После расформирования закарпатского клуба хавбек остался без команды.
Основная позиция – центральный полузащитник, но тренерский штаб может использовать новичка и на других атакующих ролях. Он будет играть в Полтаве под номером 21.
