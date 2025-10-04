Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава дозаявила свободного агента, игравшего за Ниву Т и Минай
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 04:12 | Обновлено 04 октября 2025, 04:29
57
0

Полтава дозаявила свободного агента, игравшего за Ниву Т и Минай

Арсентий Дорошенко будет выступать за клуб УПЛ

04 октября 2025, 04:12 | Обновлено 04 октября 2025, 04:29
57
0
Полтава дозаявила свободного агента, игравшего за Ниву Т и Минай
УПЛ. Арсентий Дорошенко

Клуб УПЛ «Полтава» усилил состав перед матчем с «Полесьем». Новичок УПЛ дозаявил полузащитника Арсентия Дорошенко, находившегося в статусе свободного агента.

25-летний воспитанник днепровского футбола провел более ста поединков в Первой и Второй лигах Украины.

В прошлом сезоне Дорошенко выступал за тернопольскую «Ниву» и «Минай». После расформирования закарпатского клуба хавбек остался без команды.

Основная позиция – центральный полузащитник, но тренерский штаб может использовать новичка и на других атакующих ролях. Он будет играть в Полтаве под номером 21.

По теме:
Полесье – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Реал дает колоссальную сумму за одного из лучших игроков планеты
Полесье – Полтава. Текстовая трансляция матча
Арсентий Дорошенко Полтава Нива Тернополь трансферы трансферы УПЛ Минай
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Футбол | 03 октября 2025, 18:41 108
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды

Диего Арройо получил вызов в сборную Боливии на гостевой матч против россии

Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Футбол | 03 октября 2025, 06:23 12
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?

Горняки обыграли Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас

Легенда Динамо: «Солдаты в окопах умирают, смотрят игру киевлян»
Футбол | 04.10.2025, 00:40
Легенда Динамо: «Солдаты в окопах умирают, смотрят игру киевлян»
Легенда Динамо: «Солдаты в окопах умирают, смотрят игру киевлян»
Маркевич назвал главную причину поражения Динамо в матче с Кристал Пэлас
Футбол | 04.10.2025, 04:04
Маркевич назвал главную причину поражения Динамо в матче с Кристал Пэлас
Маркевич назвал главную причину поражения Динамо в матче с Кристал Пэлас
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
Футбол | 03.10.2025, 07:39
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21 1
Бокс
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
02.10.2025, 00:30 5
Футбол
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
02.10.2025, 21:43 125
Футбол
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
02.10.2025, 13:43 3
Футбол
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 6
Футзал
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем