Полтава дозаявила свободного агента, игравшего за Ниву Т и Минай

Клуб УПЛ «Полтава» усилил состав перед матчем с «Полесьем». Новичок УПЛ дозаявил полузащитника Арсентия Дорошенко, находившегося в статусе свободного агента.

25-летний воспитанник днепровского футбола провел более ста поединков в Первой и Второй лигах Украины.

В прошлом сезоне Дорошенко выступал за тернопольскую «Ниву» и «Минай». После расформирования закарпатского клуба хавбек остался без команды.

Основная позиция – центральный полузащитник, но тренерский штаб может использовать новичка и на других атакующих ролях. Он будет играть в Полтаве под номером 21.