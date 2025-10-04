Цыганков с Валенсией не сыграет. Мичел озадачен: лазарет Жироны переполнен
Украинский вингер пропустил 5 подряд матчей каталонского клуба
Украинский вингер Виктор Цыганков из-за травмы не сыграет за Жирону в матче 8-го тура Ла Лиги против Валенсии. Он пропустил 5 поединков своего клуба.
Главный тренер Жироны Мичел перед матчем сообщил:
- «Меня очень беспокоит тема травм, но это наша реальность. Унаи играл с дискомфортом против Эспаньола, говорил нам, что чувствует себя хорошо, но у него есть небольшая травма. Мы стараемся заботиться о игроках в самых мелких деталях. Делаем все очень тщательно для них. Травмы бывают очень разными».
Жироне не смогут помочь 8 футболистов. В лазарете находятся: Виктор Цыганков, Аззедин Унаи, Абель Руис, Давид Лопес, Тома Лемар, Донни ван де Бек, Жоэль Рока.
Кроме того, украинский голкипер Жироны Владислав Крапивцов находится со сборной Украины U-20 в Чили на молодежном ЧМ-2025.
