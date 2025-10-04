Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александрия – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
04.10.2025 13:00
Александрия – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 октября в 13:00 матч 8-го тура УПЛ

УПЛ

В субботу, 4 октября, в 13:00 состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Александрия» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе КСК Ника в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Денис Шурман из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Александрия – Карпаты
