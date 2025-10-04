04.10.2025 13:00 - : -
Александрия – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 октября в 13:00 матч 8-го тура УПЛ
В субботу, 4 октября, в 13:00 состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Александрия» и «Карпаты».
Команды встретятся на стадионе КСК Ника в Александрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Денис Шурман из Киевской области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
