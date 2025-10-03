Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Украинский вратарь сыграет свой первый матч в 2026 году
Наставник «Реала» Хаби Алонсо сообщил украинскому вратарю Андрею Лунину, когда тот сыграет свой первый матч в сезоне.
По информации испанских СМИ, Лунин так и не выйдет на поле в 2025 году, если вдруг Тибо Куртуа не будет готов играть. Алонсо выделит Лунину участие в Кубке Испании, где вратарь сыграл большинство матчей в прошлом сезоне.
«Реал» начнет выступления в Кубке Испании со стадии 1/16 финала, это произойдет в январе следующего года.
В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. В этом сезоне он еще не играл.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
