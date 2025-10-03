Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Испания
03 октября 2025, 23:33 |
Украинский вратарь сыграет свой первый матч в 2026 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Наставник «Реала» Хаби Алонсо сообщил украинскому вратарю Андрею Лунину, когда тот сыграет свой первый матч в сезоне.

По информации испанских СМИ, Лунин так и не выйдет на поле в 2025 году, если вдруг Тибо Куртуа не будет готов играть. Алонсо выделит Лунину участие в Кубке Испании, где вратарь сыграл большинство матчей в прошлом сезоне.

«Реал» начнет выступления в Кубке Испании со стадии 1/16 финала, это произойдет в январе следующего года.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. В этом сезоне он еще не играл.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кубок Испании по футболу Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: Bernabéu Digital
