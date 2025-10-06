Реал получил шокирующее предложение из АПЛ на 300 млн евро за двух игроков

Лондонский «Тоттенхэм» хочет существенно усилить свой состав.

По информации испанских СМИ, «Тоттенхэм» настроен совершить два сенсационных трансфера, предложив €300 млн за двух ключевых игроков «Реала»: Винисиуса Жуниора и Федерико Вальверде. Клуб готов выделить €200 млн за бразильского вингера и €100 млн за уругвайского хавбека.

Несмотря на это, в «Реале» пока не планируют продавать игроков. Клуб отмечает, что до конца сезона еще много времени, и окончательное решение будет зависеть от развития событий.

