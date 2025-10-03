Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер сборной Украины U-20: «Парагвай – это не Панама»
Сборная УКРАИНЫ
03 октября 2025, 18:03 | Обновлено 03 октября 2025, 18:04
321
0

Лидер сборной Украины U-20: «Парагвай – это не Панама»

Геннадий Синчук поделился ожиданиями от матча «сине-желтых» против Парагвая

03 октября 2025, 18:03 | Обновлено 03 октября 2025, 18:04
321
0
Лидер сборной Украины U-20: «Парагвай – это не Панама»
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Вингер юниорской сборной Украины Геннадий Синчук поделился ожиданиями от матча «сине-желтых» против Парагвая, который он пропустит из-за дисквалификации

– Сегодня – Парагвай. Насколько у вас есть полный пакет информации об этом сопернике? Что тренерский штаб рассказывал вам о них?

– Мы разбирали игру но их последняя игра [против Южной Кореи] была непонятна – они с красной карточкой играли почти всю игру (извлечение произошло на 45+3-й минуте, итоговый счет – 0:0 – прим.).

Но так мы поняли, как нам сказали, что это не такая команда, как Панама, которая будет просто затягивать время, бить мяч, что они более мастерские, у них есть мастерские футболисты.

Но мы не зависим от соперников. Мы играем в нашу игру, как сказал тренерский штаб. И неважно, как они играют – нам нужно играть в свой футбол и играть на победу, делать свою задачу, идти дальше, – сказал Синчук.

После двух туров подопечные Дмитрия Михайленко набрали 4 зачетных пункта. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1). Матч Украина – Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.

По теме:
ВИДЕО. Сборная Украины U20 провела тренировку перед игрой с Парагваем
Лидер сборной Украины U-20: «Мы хотим выиграть чемпионат мира»
Украина выше по карточкам. Как выглядят таблицы ЧМ U-20 после 2-го тура
сборная Парагвая по футболу U-20 сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Панамы по футболу U-20 Геннадий Синчук Украина - Парагвай Панама - Украина
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии уверены, что Шахтер не должен играть в Лиге конференций
Футбол | 02 октября 2025, 21:10 4
В Англии уверены, что Шахтер не должен играть в Лиге конференций
В Англии уверены, что Шахтер не должен играть в Лиге конференций

BBC считает, что место донецкой команды – в Лиге чемпионов

Украинский легионер: «В Испании нет такого, как может быть в Украине»
Футбол | 03 октября 2025, 16:31 0
Украинский легионер: «В Испании нет такого, как может быть в Украине»
Украинский легионер: «В Испании нет такого, как может быть в Украине»

Владислав Крапивцов рассказал об атмосфере в коллективе испанской Жироны

Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Футбол | 03.10.2025, 08:30
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Стыдно за игру. Бражко обыграли, Ярмоленко пешком ходит»
Футбол | 03.10.2025, 12:04
Олег САЛЕНКО: «Стыдно за игру. Бражко обыграли, Ярмоленко пешком ходит»
Олег САЛЕНКО: «Стыдно за игру. Бражко обыграли, Ярмоленко пешком ходит»
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Футбол | 02.10.2025, 23:57
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
02.10.2025, 00:30 5
Футбол
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
02.10.2025, 13:43 3
Футбол
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
02.10.2025, 07:30
Бокс
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 12
Футбол
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем