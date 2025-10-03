Лидер сборной Украины U-20: «Парагвай – это не Панама»

Вингер юниорской сборной Украины Геннадий Синчук поделился ожиданиями от матча «сине-желтых» против Парагвая, который он пропустит из-за дисквалификации

– Сегодня – Парагвай. Насколько у вас есть полный пакет информации об этом сопернике? Что тренерский штаб рассказывал вам о них?

– Мы разбирали игру но их последняя игра [против Южной Кореи] была непонятна – они с красной карточкой играли почти всю игру (извлечение произошло на 45+3-й минуте, итоговый счет – 0:0 – прим.).

Но так мы поняли, как нам сказали, что это не такая команда, как Панама, которая будет просто затягивать время, бить мяч, что они более мастерские, у них есть мастерские футболисты.

Но мы не зависим от соперников. Мы играем в нашу игру, как сказал тренерский штаб. И неважно, как они играют – нам нужно играть в свой футбол и играть на победу, делать свою задачу, идти дальше, – сказал Синчук.

После двух туров подопечные Дмитрия Михайленко набрали 4 зачетных пункта. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1). Матч Украина – Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.