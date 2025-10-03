Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос и Рух не могут начать матч УПЛ. Известная причина
Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 15:22 | Обновлено 03 октября 2025, 15:57
1175
1

Колос и Рух не могут начать матч УПЛ. Известная причина

Команды сыграют матч 8 тура УПЛ

03 октября 2025, 15:22 | Обновлено 03 октября 2025, 15:57
1175
1 Comments
Колос и Рух не могут начать матч УПЛ. Известная причина
ФК Колос.

В пятницу, третьего октября, ковалевский Колос на домашнем стадионе сыграет против львовского Руха в восьмом туре Украинской Премьер-лиги.

Матч, который должен был начаться в 15:30 по киевскому времени, задерживается. Арбитр Владимир Новохатний не может дать стартовый свисток из-за орков. В киевской области идет воздушная тревога. Матч начнется после отбоя.

ОБНОВЛЕНО. В 15.50 прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги в киевской области. Старт матча Колос – Рух ожидается в 16:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне Колос занимает 4 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Рух находится на дне турнирной таблицы с 3 баллами после 7 сыгранных туров.

По теме:
Вторая лига. 11-й тур, 3 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Колос – Рух. Текстовая трансляция матча
Костышин и Федык определились со составами на матч Колос – Рух в УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Колос - Рух воздушная тревога
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сборная Украины U20 провела тренировку перед игрой с Парагваем
Футбол | 03 октября 2025, 15:29 0
ВИДЕО. Сборная Украины U20 провела тренировку перед игрой с Парагваем
ВИДЕО. Сборная Украины U20 провела тренировку перед игрой с Парагваем

3 октября в 23:00 в Сантьяго пройдет матч 3-го тура молодежного ЧМ U-20

Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Футбол | 02 октября 2025, 18:23 36
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана

Поединки состоятся 10 и 13 октября

Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Футбол | 03.10.2025, 09:24
Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Футбол | 03.10.2025, 08:25
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Футбол | 02.10.2025, 23:57
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
batistuta
Орки заважають кібогам розпочати? Це якийсь пафос!
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
02.10.2025, 07:30
Бокс
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
02.10.2025, 00:30 5
Футбол
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 12
Футбол
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
02.10.2025, 06:23 3
Футбол
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем