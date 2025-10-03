Дальше без Гармаша? Рябоконь рассказал, выехало ли Лесное на выездной матч

Ранее Sport.ua сообщал о финансовых проблемах дебютанта Второй лиги – ФК «Лесное». Есть серьезные задолженности по зарплате, под вопросом был выезд на очередной календарный матч на Львовщину.

Главный тренер лидера группы «А» Второй лиги Александр Рябоконь эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды.

«В Куликове должны играть 4 октября и только сегодня утром нашлись средства на оплату гостиницы во Львове. Поэтому сейчас уже в пути, правда, отправились в ограниченном составе – 16 футболистов, в частности, отсутствует наш самый именитый игрок Денис Гармаш. Дело в том, что группа моих подопечных уже устроилась на другую работу и они смогут помогать разве что в домашних поединках. Что касается задолженностей по зарплате, то здесь, к сожалению, все без изменений и трудно спрогнозировать дальнейшее развитие событий».