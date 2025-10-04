Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал главную причину поражения Динамо в матче с Кристал Пэлас
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 04:04 |
28
0

Маркевич назвал главную причину поражения Динамо в матче с Кристал Пэлас

Тренер – об отсутствии Михавка

04 октября 2025, 04:04 |
28
0
Маркевич назвал главную причину поражения Динамо в матче с Кристал Пэлас
ФК Карпати. Мирон Маркевич

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался о причинах поражения «Динамо» в матче Лиги конференций против «Кристал Пэлас».

– Травма Михавка повлияла на игру и ее результат?

– Если мы говорим о первом голе, то, безусловно, да. Его не сумели вовремя заменить, играли в меньшинстве и пропустили.

Тарас Михавко получил травму на 32-й минуте – вместо него вышел Назар Волошин.

«Динамо» и «Кристалл Пелас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.

По теме:
Назван лучший игрок Шахтера в матче Лиги конференций против Абердина
Шовковский назвал причину катастрофы Динамо в матче против Кристал Пэлас
«Сбой в игре был делом времени». Вернидуб – о матче Шахтера с Абердином
Кристал Пэлас Динамо Киев Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас Мирон Маркевич Тарас Михавко
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Футбол | 03 октября 2025, 12:00 24
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание

Горняки обыграли шотландский Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас

Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Футбол | 03 октября 2025, 08:25 34
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины

Бриф предупредил Артема Кравца

Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Футбол | 03.10.2025, 18:41
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Журналист Canal+ сделал неутешительное заявление по Забарному
Футбол | 03.10.2025, 19:55
Журналист Canal+ сделал неутешительное заявление по Забарному
Журналист Canal+ сделал неутешительное заявление по Забарному
Легенда Динамо критически обратился к Шовковскому после поражения в Европе
Футбол | 04.10.2025, 03:28
Легенда Динамо критически обратился к Шовковскому после поражения в Европе
Легенда Динамо критически обратился к Шовковскому после поражения в Европе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21
Бокс
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 12
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
02.10.2025, 06:23 3
Футбол
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
02.10.2025, 13:43 3
Футбол
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
03.10.2025, 02:58
Бокс
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
02.10.2025, 07:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем