Маркевич назвал главную причину поражения Динамо в матче с Кристал Пэлас

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался о причинах поражения «Динамо» в матче Лиги конференций против «Кристал Пэлас».

– Травма Михавка повлияла на игру и ее результат?

– Если мы говорим о первом голе, то, безусловно, да. Его не сумели вовремя заменить, играли в меньшинстве и пропустили.

Тарас Михавко получил травму на 32-й минуте – вместо него вышел Назар Волошин.

«Динамо» и «Кристалл Пелас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.