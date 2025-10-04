Украина. Премьер лига04 октября 2025, 04:04 |
28
0
Маркевич назвал главную причину поражения Динамо в матче с Кристал Пэлас
Тренер – об отсутствии Михавка
04 октября 2025, 04:04 |
28
0
Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался о причинах поражения «Динамо» в матче Лиги конференций против «Кристал Пэлас».
– Травма Михавка повлияла на игру и ее результат?
– Если мы говорим о первом голе, то, безусловно, да. Его не сумели вовремя заменить, играли в меньшинстве и пропустили.
Тарас Михавко получил травму на 32-й минуте – вместо него вышел Назар Волошин.
«Динамо» и «Кристалл Пелас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 октября 2025, 12:00 24
Горняки обыграли шотландский Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас
Футбол | 03 октября 2025, 08:25 34
Бриф предупредил Артема Кравца
Футбол | 03.10.2025, 18:41
Футбол | 03.10.2025, 19:55
Футбол | 04.10.2025, 03:28
Комментарии 0
Популярные новости
03.10.2025, 00:21
03.10.2025, 06:23 12
02.10.2025, 06:23 3
02.10.2025, 13:43 3
02.10.2025, 03:41 1
02.10.2025, 21:44 26
03.10.2025, 02:58
Бокс