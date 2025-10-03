Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 октября 2025, 14:43 |
Известный тренер прошелся по Динамо: «Как можно делать это 5 минут?»

Юрий Вернидуб не понимает ситуацию с заменой Тараса Михавко

03 октября 2025, 14:43 |
Известный тренер прошелся по Динамо: «Как можно делать это 5 минут?»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о ситуации с заменой украинского центрального защитника киевского «Динамо» Тараса Михавка в матче 1-го тура основного этапа Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас» (0:2).

– Стал ли ключевым первый пропущенный мяч киевлянами на 31-й минуте, когда они играли в меньшинстве из-за травмы Михавка?

– Как можно делать замену пять минут? Ведь можно было сразу перестроиться и выпустить полузащитника. Стал ли этот гол ключевым? Не думаю. Что до этого момента сделали динамовцы у ворот англичан?

В середине первого тайма Тарас Михавко получил травму после столкновения головами с оппонентом, однако продолжил матч. Впоследствии стало понятно, что защитнику нужна замена. Поле он покинул на 29-й минуте, но замену осуществили только на 34-й. Именно в этот отрезок, а точнее на 31-й минуте, киевляне пропустили гол, играя вдесятером.

Max123
Це і є теперешне Динамо. Організація у всіх ланках жахлива. 
P.s. Риба гниє з голови, якщо вона в суркіса є (
