Известный тренер прошелся по Динамо: «Как можно делать это 5 минут?»

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о ситуации с заменой украинского центрального защитника киевского «Динамо» Тараса Михавка в матче 1-го тура основного этапа Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас» (0:2).

– Стал ли ключевым первый пропущенный мяч киевлянами на 31-й минуте, когда они играли в меньшинстве из-за травмы Михавка?

– Как можно делать замену пять минут? Ведь можно было сразу перестроиться и выпустить полузащитника. Стал ли этот гол ключевым? Не думаю. Что до этого момента сделали динамовцы у ворот англичан?

В середине первого тайма Тарас Михавко получил травму после столкновения головами с оппонентом, однако продолжил матч. Впоследствии стало понятно, что защитнику нужна замена. Поле он покинул на 29-й минуте, но замену осуществили только на 34-й. Именно в этот отрезок, а точнее на 31-й минуте, киевляне пропустили гол, играя вдесятером.