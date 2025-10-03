Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коуч сборной Украины U-20 проигнорировал звезду УПЛ перед ЧМ-2025
Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 12:23
Коуч сборной Украины U-20 проигнорировал звезду УПЛ перед ЧМ-2025

Тарас Михалик заявил, что не было официального вызова Артема Гусола в сборную Украины

УАФ. Дмитрий Михайленко

Украинский специалист Тарас Михалик, ныне работающий ассистентом главного тренера ковалевского Колоса, заявил, что не было официального вызова Артема Гусола в расположение юниорской сборной Украины U-20 на ЧМ-2025.

– А кто еще кроме Степанова мог бы реально усилить сборную, но его в заявке сине-желтых на Мундиаль нет?

– Наш вингер Артем Гусол. Он бы точно не помешал, даже несмотря на то, что не всегда стабилен, но это в нем говорит молодость. Вообще потенциал у него хороший, прежде всего, скорость. Но надо много с ним еще работать.

– Гусола в сборную звали, но Колос не отпустил?

– Официального вызова к молодежке Гусола не было, – сказал Тарас.

После двух туров подопечные Дмитрия Михайленко набрали 4 зачетных пункта. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1). Матч Украина – Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.

По теме:
Впервые в истории. Известно, где пройдет чемпионат мира U-20 в 2027 году
Где смотреть онлайн матч молодежного ЧМ Украина U-20 – Парагвай U-20
Украина U-20 – Парагвай U-20. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Артем Гусол Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Панамы по футболу U-20 Украина - Парагвай Панама - Украина Тарас Михалик
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
