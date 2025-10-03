Коуч сборной Украины U-20 проигнорировал звезду УПЛ перед ЧМ-2025
Тарас Михалик заявил, что не было официального вызова Артема Гусола в сборную Украины
Украинский специалист Тарас Михалик, ныне работающий ассистентом главного тренера ковалевского Колоса, заявил, что не было официального вызова Артема Гусола в расположение юниорской сборной Украины U-20 на ЧМ-2025.
– А кто еще кроме Степанова мог бы реально усилить сборную, но его в заявке сине-желтых на Мундиаль нет?
– Наш вингер Артем Гусол. Он бы точно не помешал, даже несмотря на то, что не всегда стабилен, но это в нем говорит молодость. Вообще потенциал у него хороший, прежде всего, скорость. Но надо много с ним еще работать.
– Гусола в сборную звали, но Колос не отпустил?
– Официального вызова к молодежке Гусола не было, – сказал Тарас.
После двух туров подопечные Дмитрия Михайленко набрали 4 зачетных пункта. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1). Матч Украина – Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер киевского клуба разочарован игрой команды в Лиге конференций
Команда Турана таки добилась дебютного успеха в Лиге конференций