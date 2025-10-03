Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Порту победил во всех девяти стартовых матчах сезона
Португалия
03 октября 2025, 08:56
Порту победил во всех девяти стартовых матчах сезона

Когда в последний раз «драконы» отличались подобным достижением?

Порту победил во всех девяти стартовых матчах сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Порту победил во всех девяти матчах сезона 2025/26 во всех турнирах.

Продолжили «драконы» свою победную серию в матче 2-го тура Лиги Европы, в котором дома победили Црвену Звезду со счетом 2:1.

Порту в третий раз в своей истории начал сезон 9 побед:

  • 1939/40 – 13 побед под руководством Мигеля Сиски
  • 2010/11 – 11 побед под руководством Андре Виллаш-Боаша
  • 2025/26 – 9 побед под руководством Франческо Фариоли

Победная серия Порта в сезоне 2025/26

  • Порту – Црвена Звезда – 2:1
  • Арока – Порту – 0:4
  • РБ Зальцбург – Порту – 0:1
  • Риу Аве – Порту – 0:3
  • Порту – Насьонал – 1:0
  • Спортинг – Порту – 1:2
  • Порту – Коза Пия – 4:0
  • Жил Висенте – Порту – 0:2
  • Порту – Витория – 3:0

5 октября Порту сыграет домашний матч чемпионата Португалии против команды Анатолия Трубина и Георгия Судакова.

Итоги 2-го тура Лиги Европы. Турнирная таблица: где клубы Довбика, Зинченко
ВИДЕО. Ноттингем без Зинченко умудрился уступить датской команде в матче ЛЕ
ВИДЕО. Команда, летом едва не вылетевшая в Лигу 2, снова выиграла матч в ЛЕ
