Порту победил во всех девяти стартовых матчах сезона
Когда в последний раз «драконы» отличались подобным достижением?
Порту победил во всех девяти матчах сезона 2025/26 во всех турнирах.
Продолжили «драконы» свою победную серию в матче 2-го тура Лиги Европы, в котором дома победили Црвену Звезду со счетом 2:1.
Порту в третий раз в своей истории начал сезон 9 побед:
- 1939/40 – 13 побед под руководством Мигеля Сиски
- 2010/11 – 11 побед под руководством Андре Виллаш-Боаша
- 2025/26 – 9 побед под руководством Франческо Фариоли
Победная серия Порта в сезоне 2025/26
- Порту – Црвена Звезда – 2:1
- Арока – Порту – 0:4
- РБ Зальцбург – Порту – 0:1
- Риу Аве – Порту – 0:3
- Порту – Насьонал – 1:0
- Спортинг – Порту – 1:2
- Порту – Коза Пия – 4:0
- Жил Висенте – Порту – 0:2
- Порту – Витория – 3:0
5 октября Порту сыграет домашний матч чемпионата Португалии против команды Анатолия Трубина и Георгия Судакова.
🔵FC Porto conquista a 9.ª vitória nos primeiros 9 jogos, o que acontece pela 3.ª vez na sua história:— Playmaker (@playmaker_PT) October 2, 2025
1939/40 🇭🇺Miguel Siska (recorde do clube, 13V)
2010/11 🇵🇹André Villas-Boas (11V)
2025/26 🇮🇹Farioli pic.twitter.com/CFBGdCeP8x
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинское футбольное сообщество потеряло Андрея Кутакова
Тарас Михавко получил травму в середине первого тайма поединка Лиги конференций