Порту победил во всех девяти стартовых матчах сезона

Порту победил во всех девяти матчах сезона 2025/26 во всех турнирах.

Продолжили «драконы» свою победную серию в матче 2-го тура Лиги Европы, в котором дома победили Црвену Звезду со счетом 2:1.

Порту в третий раз в своей истории начал сезон 9 побед:

1939/40 – 13 побед под руководством Мигеля Сиски

2010/11 – 11 побед под руководством Андре Виллаш-Боаша

2025/26 – 9 побед под руководством Франческо Фариоли

Победная серия Порта в сезоне 2025/26

Порту – Црвена Звезда – 2:1

Арока – Порту – 0:4

РБ Зальцбург – Порту – 0:1

Риу Аве – Порту – 0:3

Порту – Насьонал – 1:0

Спортинг – Порту – 1:2

Порту – Коза Пия – 4:0

Жил Висенте – Порту – 0:2

Порту – Витория – 3:0

5 октября Порту сыграет домашний матч чемпионата Португалии против команды Анатолия Трубина и Георгия Судакова.