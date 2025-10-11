Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 05:22 |
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»

Бывший тренер киевлян раскритиковал Герреро

ФК Динамо. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о нападающем киевского клуба Эдуардо Герреро.

«Стыдно за команду... Вот этот нападающий Герреро – он мяча, кажется, даже не касался. И это центральный нападающий? Да на его позиции игрок должен быть постоянно в движении, предлагать себя, открываться, самостоятельно решать моменты. Ему еще и не дают партнеры пасы, но он в таком случае сам должен искать возможности, а не стоять», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на ухудшение отношений между наставником киевлян Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко.

Эдуардо Герреро Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига
