САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Бывший тренер киевлян раскритиковал Герреро
Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о нападающем киевского клуба Эдуардо Герреро.
«Стыдно за команду... Вот этот нападающий Герреро – он мяча, кажется, даже не касался. И это центральный нападающий? Да на его позиции игрок должен быть постоянно в движении, предлагать себя, открываться, самостоятельно решать моменты. Ему еще и не дают партнеры пасы, но он в таком случае сам должен искать возможности, а не стоять», – сказал Сабо.
Ранее бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на ухудшение отношений между наставником киевлян Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко.
