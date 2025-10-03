Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
03 октября 2025, 23:08 | Обновлено 03 октября 2025, 23:30
Тренер раскритиковал Владимира Бражко

ФК Динамо. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал Владимира Бражко за его ошибку в матче против «Кристал Пэлас»:

– Бражко нужно идти в ДЮСШ и заново учиться играть в футбол. В моменте со вторым пропущенным голом Динамо, ты меня извини, но что с ним сделал соперник на фланге? На паре сантиметров раскрутил его, обошел, отдал пас и все – гол в наши ворота.

А что делает на поле Шапаренко? Я просто не понимаю... Да и Ярмоленко. Хороший был футболист, но уже ветеран. Он уже не успевает играть на таком уровне. Вот ты его видел в игре?

«Динамо» и «Кристалл Пелас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.

Динамо Киев Кристал Пэлас Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас Йожеф Сабо Владимир Бражко
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
 
треба йожефу йожифовичу готуватись  знову на тренра.
Але він коментує тільки Динамо , то треба напевно на Динамо йому налаштовуватись.
А подобається йому інша команда.
От як йому розібратись і куди піти?
Ответить
+1
DK2025
Ежик получил бонусы от ахметки и теперь будет гавкать на всех игроков Динамо без исключения. Неужели непонятно, что перед уходом в небеса всех денег не заработаешь?! А до небес ему (думаю) не так уж и долго осталось...
Ответить
0
