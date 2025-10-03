Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Тренер раскритиковал Владимира Бражко
Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал Владимира Бражко за его ошибку в матче против «Кристал Пэлас»:
– Бражко нужно идти в ДЮСШ и заново учиться играть в футбол. В моменте со вторым пропущенным голом Динамо, ты меня извини, но что с ним сделал соперник на фланге? На паре сантиметров раскрутил его, обошел, отдал пас и все – гол в наши ворота.
А что делает на поле Шапаренко? Я просто не понимаю... Да и Ярмоленко. Хороший был футболист, но уже ветеран. Он уже не успевает играть на таком уровне. Вот ты его видел в игре?
«Динамо» и «Кристалл Пелас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.
треба йожефу йожифовичу готуватись знову на тренра.
Але він коментує тільки Динамо , то треба напевно на Динамо йому налаштовуватись.
А подобається йому інша команда.
От як йому розібратись і куди піти?