Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал Владимира Бражко за его ошибку в матче против «Кристал Пэлас»:

– Бражко нужно идти в ДЮСШ и заново учиться играть в футбол. В моменте со вторым пропущенным голом Динамо, ты меня извини, но что с ним сделал соперник на фланге? На паре сантиметров раскрутил его, обошел, отдал пас и все – гол в наши ворота.

А что делает на поле Шапаренко? Я просто не понимаю... Да и Ярмоленко. Хороший был футболист, но уже ветеран. Он уже не успевает играть на таком уровне. Вот ты его видел в игре?

«Динамо» и «Кристалл Пелас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.