Тьерри Анри назвал главного фаворита на Золотой мяч в настоящее время
Француз доволен игрой Мбаппе
Легендарный французский футболист Тьерри Анри назвал лучшего футболиста в мире, который должен выиграть Золотой мяч 2026.
«В этом сезоне Мбаппе способен это сделать [выиграть Золотой мяч]. Посмотрите на его уверенность, он похудел, восстановил скорость, лучше бегает по линии, он не типичный девятый номер, но его результативность такова. Именно это позволило нам снова увидеть лучшую версию Килиана», – сказал Анри.
Ранее легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал самого крутого игрока в истории «Барселоны». Анри выделил своего соотечественника Лилиана Тюрама.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер раскритиковал Владимира Бражко
Украинские футзалисты уступили со счетом 4:7