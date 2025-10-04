Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Тьерри Анри назвал главного фаворита на Золотой мяч в настоящее время

Француз доволен игрой Мбаппе

Тьерри Анри назвал главного фаворита на Золотой мяч в настоящее время
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Легендарный французский футболист Тьерри Анри назвал лучшего футболиста в мире, который должен выиграть Золотой мяч 2026.

«В этом сезоне Мбаппе способен это сделать [выиграть Золотой мяч]. Посмотрите на его уверенность, он похудел, восстановил скорость, лучше бегает по линии, он не типичный девятый номер, но его результативность такова. Именно это позволило нам снова увидеть лучшую версию Килиана», – сказал Анри.

Ранее легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал самого крутого игрока в истории «Барселоны». Анри выделил своего соотечественника Лилиана Тюрама.

Тьерри Анри Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Килиан Мбаппе
Дмитрий Олейник Источник: CBS Sports
