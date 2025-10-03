Феррейра и Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами Шахтера с голами в сезоне
В матче против Абердина бразильские легионеры отличились своими очередными голевыми действиями
Лукас Феррейра и Педро Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами, которые забили хотя бы один гол за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
В матче первого тура Лиги конференций донецкий Шахтер на выезде победил Абердин со счетом 3:2.
Очередными результативными действиями за горняков в еврокубках отметились бразильские игроки.
Свои первые голы за Шахтер забили Лукас Феррейра и Педро Энрике, оба после передач Марлона Гомеса.
В общей сложности бразильцы горняков уже имеют суммарно 27 результативных действий в 9 матчах еврокубков этого сезона.
Результативные действия бразильских игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26 (27):
- 5+0 – Кевин
- 3+5 – Алиссон Сантана
- 3+1 – Кауан Элиас
- 1+1 – Педриньо
- 1+0 – Невертон
- 1+0 – Эгиналду
- 1+0 – Лукас Феррейра
- 1+0 – Педро Энрике
- 0+3 – Марлон Гомес
- 0+1 – Винисиус Тобиас
Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (28):
- 5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
- 5 – Кауан Элиас (2 – УПЛ, 2 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
- 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
- 4 – Педриньо (3 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
- 2 – Невертон (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
- 2 – Лука Мейреллиш (1 – УПЛ, 1 – Кубок Украины)
- 2 – Изаки (2 – УПЛ)
- 1 – Эгиналду (Лига Европы)
- 1 – Винисиус Тобиас (УПЛ)
- 1 – Лукас Феррейра (Лига конференций)
- 1 – Педро Энрике (Лига конференций)
