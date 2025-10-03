Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Феррейра и Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами Шахтера с голами в сезоне
Украина. Первая лига
03 октября 2025, 00:26 |
Феррейра и Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами Шахтера с голами в сезоне

В матче против Абердина бразильские легионеры отличились своими очередными голевыми действиями

Getty Images/Global Images Ukraine

Лукас Феррейра и Педро Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами, которые забили хотя бы один гол за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В матче первого тура Лиги конференций донецкий Шахтер на выезде победил Абердин со счетом 3:2.

Очередными результативными действиями за горняков в еврокубках отметились бразильские игроки.

Свои первые голы за Шахтер забили Лукас Феррейра и Педро Энрике, оба после передач Марлона Гомеса.

В общей сложности бразильцы горняков уже имеют суммарно 27 результативных действий в 9 матчах еврокубков этого сезона.

Результативные действия бразильских игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26 (27):

  • 5+0 – Кевин
  • 3+5 – Алиссон Сантана
  • 3+1 – Кауан Элиас
  • 1+1 – Педриньо
  • 1+0 – Невертон
  • 1+0 – Эгиналду
  • 1+0 – Лукас Феррейра
  • 1+0 – Педро Энрике
  • 0+3 – Марлон Гомес
  • 0+1 – Винисиус Тобиас

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (28):

  • 5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
  • 5 – Кауан Элиас (2 – УПЛ, 2 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
  • 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
  • 4 – Педриньо (3 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 2 – Невертон (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 2 – Лука Мейреллиш (1 – УПЛ, 1 – Кубок Украины)
  • 2 – Изаки (2 – УПЛ)
  • 1 – Эгиналду (Лига Европы)
  • 1 – Винисиус Тобиас (УПЛ)
  • 1 – Лукас Феррейра (Лига конференций)
  • 1 – Педро Энрике (Лига конференций)
По теме:
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Абердин – Шахтер – 2:3. Победа в Шотландии. Видео голов и обзор
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Кевин (Шахтер, Фулхэм) Алиссон Сантана Кауан Элиас Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Невертон Эгиналду Лукас Феррейра Марлон Гомес Винисиус Тобиас Шахтер Донецк статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
