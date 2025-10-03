Феррейра и Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами Шахтера с голами в сезоне

Лукас Феррейра и Педро Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами, которые забили хотя бы один гол за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В матче первого тура Лиги конференций донецкий Шахтер на выезде победил Абердин со счетом 3:2.

Очередными результативными действиями за горняков в еврокубках отметились бразильские игроки.

Свои первые голы за Шахтер забили Лукас Феррейра и Педро Энрике, оба после передач Марлона Гомеса.

В общей сложности бразильцы горняков уже имеют суммарно 27 результативных действий в 9 матчах еврокубков этого сезона.

Результативные действия бразильских игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26 (27):

5+0 – Кевин

3+5 – Алиссон Сантана

3+1 – Кауан Элиас

1+1 – Педриньо

1+0 – Невертон

1+0 – Эгиналду

1+0 – Лукас Феррейра

1+0 – Педро Энрике

0+3 – Марлон Гомес

0+1 – Винисиус Тобиас

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (28):