Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Добивание после перекладины. Девлин отыграл один гол для Абердина
Лига конференций
02 октября 2025, 23:35 | Обновлено 02 октября 2025, 23:40
За 20 минут до конца Шахтер ведет в матче со счетом 3:2

Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий Шахтер пропустил гол в матче 1-го тура Лиги конференций 2025/26.

В Шотландии местный клуб Абердин на арене Питтодри принимает донецкую команду Шахтер.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 69-й минуте после удара в перекладину Ники Девлин на добивании отыграл один мяч для хозяев поля.

За 20 минут до конца Шахтер ведет в матче со счетом 3:2

ГОЛ 2:3. Ники Девлин, 69 мин

По теме:
Феррейра и Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами Шахтера с голами в сезоне
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Динамо в 20-й раз начало основной раунд еврокубков с поражения
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
