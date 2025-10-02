Лига конференций02 октября 2025, 23:35 | Обновлено 02 октября 2025, 23:40
ВИДЕО. Добивание после перекладины. Девлин отыграл один гол для Абердина
За 20 минут до конца Шахтер ведет в матче со счетом 3:2
Донецкий Шахтер пропустил гол в матче 1-го тура Лиги конференций 2025/26.
В Шотландии местный клуб Абердин на арене Питтодри принимает донецкую команду Шахтер.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 69-й минуте после удара в перекладину Ники Девлин на добивании отыграл один мяч для хозяев поля.
За 20 минут до конца Шахтер ведет в матче со счетом 3:2
ГОЛ 2:3. Ники Девлин, 69 мин
