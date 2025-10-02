Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лукас Феррейра и Педро Энрике обеспечили Шахтеру перевес
Лига конференций
02 октября 2025, 23:23 | Обновлено 02 октября 2025, 23:30
361
0

ВИДЕО. Лукас Феррейра и Педро Энрике обеспечили Шахтеру перевес

Горняков в матче с Абердином ведут с разницей в два мяча

02 октября 2025, 23:23 | Обновлено 02 октября 2025, 23:30
361
0
ВИДЕО. Лукас Феррейра и Педро Энрике обеспечили Шахтеру перевес
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий Шахтер получил перевес в матче 1-го тура Лиги конференций 2025/26.

В Шотландии местный клуб Абердин на арене Питтодри принимает донецкую команду Шахтер.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лукас Феррейра и Педро Энрике обеспечили Шахтеру перевес во 2-м тайме

Горняки ведут в матче Лиги конференций со счетом 3:1.

ГОЛ! 1:2. Лукас Феррейра, 54 мин

ГОЛ! 1:2. Педро Энрике, 60 мин

По теме:
Феррейра и Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами Шахтера с голами в сезоне
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Динамо в 20-й раз начало основной раунд еврокубков с поражения
Абердин Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига конференций Абердин - Шахтер Лукас Феррейра Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо защитил арбитра от давления Милевского и Алиева
Футбол | 03 октября 2025, 00:02 0
Легенда Динамо защитил арбитра от давления Милевского и Алиева
Легенда Динамо защитил арбитра от давления Милевского и Алиева

Виталий Романов – о Белькевиче

Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Футбол | 02 октября 2025, 06:45 0
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»

Испанский тренер – о Педри

Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Футбол | 02.10.2025, 18:23
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Футбол | 02.10.2025, 06:18
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
Бокс | 02.10.2025, 07:30
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
01.10.2025, 05:39 5
Бокс
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 13
Футбол
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
01.10.2025, 08:18 34
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
01.10.2025, 07:10 21
Футбол
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем