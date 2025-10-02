Лига конференций02 октября 2025, 23:23 | Обновлено 02 октября 2025, 23:30
361
0
ВИДЕО. Лукас Феррейра и Педро Энрике обеспечили Шахтеру перевес
Горняков в матче с Абердином ведут с разницей в два мяча
361
0
Донецкий Шахтер получил перевес в матче 1-го тура Лиги конференций 2025/26.
В Шотландии местный клуб Абердин на арене Питтодри принимает донецкую команду Шахтер.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Лукас Феррейра и Педро Энрике обеспечили Шахтеру перевес во 2-м тайме
Горняки ведут в матче Лиги конференций со счетом 3:1.
ГОЛ! 1:2. Лукас Феррейра, 54 мин
ГОЛ! 1:2. Педро Энрике, 60 мин
