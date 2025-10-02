Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Ошибка Бражко: лицо и эмоции Шовковского после гола в ворота Динамо
Лига конференций
02 октября 2025, 21:24 | Обновлено 02 октября 2025, 21:26
Киевляне пропустили второй гол от Пэлас на 58-й минуте матча Лиги конференций

Опорный полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко грубо ошибся во время второго пропущенного гола от Кристал Пэлас в матче первого тура Лиги конференций 2025/26.

Бражко позволил Ереми Пино легко себя обыграть. Испанец в итоге прострелил в штрафную, отдав ассист на Эдди Нкетиа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В кадр трансляции попали эмоции наставника бело-синих Александра Шовковского, который явно был недоволен действиям защиты своей команды.

Динамо проигрывает Кристал Пэлас 0:2. Первым столичному коллективу Украины забил Даниэль Муньос.

По теме:
ВИДЕО. Кристал Пэлас остался доигрывать матч ЛК с Динамо в меньшинстве
ФОТО. Как Шахтер прибыл на стадион на игру Лиги конференций с Абердином
Сыграет ли против Шахтера? Известно, на сколько травмировался Михавко
Александр Шовковский Динамо Киев Лига конференций Владимир Бражко Кристал Пэлас
