Опорный полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко грубо ошибся во время второго пропущенного гола от Кристал Пэлас в матче первого тура Лиги конференций 2025/26.

Бражко позволил Ереми Пино легко себя обыграть. Испанец в итоге прострелил в штрафную, отдав ассист на Эдди Нкетиа.

В кадр трансляции попали эмоции наставника бело-синих Александра Шовковского, который явно был недоволен действиям защиты своей команды.

Динамо проигрывает Кристал Пэлас 0:2. Первым столичному коллективу Украины забил Даниэль Муньос.

ФОТО. Ошибка Бражко: лицо и эмоции Шовковского после гола в ворота Динамо