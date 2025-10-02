ФОТО. Ошибка Бражко: лицо и эмоции Шовковского после гола в ворота Динамо
Киевляне пропустили второй гол от Пэлас на 58-й минуте матча Лиги конференций
Опорный полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко грубо ошибся во время второго пропущенного гола от Кристал Пэлас в матче первого тура Лиги конференций 2025/26.
Бражко позволил Ереми Пино легко себя обыграть. Испанец в итоге прострелил в штрафную, отдав ассист на Эдди Нкетиа.
В кадр трансляции попали эмоции наставника бело-синих Александра Шовковского, который явно был недоволен действиям защиты своей команды.
Динамо проигрывает Кристал Пэлас 0:2. Первым столичному коллективу Украины забил Даниэль Муньос.
